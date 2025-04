Te llamaré por tu nombre

Mi pasión por los nombres viene de lejos, quizá la tuve siempre, entendiendo por siempre esa etapa en la que se desarrollan las preferencias. Me ... gustan los nombres, cuento sus letras, si predominan las vocales o las consonantes, si pegan con su dueño, sea persona, animal o lugar.

A cuenta de la entrega del último premio Planeta, con el runrún de si Mola mola, me ha dado por pensar en los sugestivos nombres que tienen las editoriales, así que, centrándome en el tema que hoy traigo a esta Zona, me pongo manos a la columna y me dispongo a jugar a mi juego favorito, el de los nombres.

A muchas editoriales les da por el espacio interestelar, la que menciono más arriba, Planeta, con su nombre parece querer apropiarse de todo ese universo flotante sobre nuestras cabezas. Otra, con el nombre homenajea al padre de la imprenta y lo sitúa en una galaxia, Gutenberg; otra, también con afición por las estrellas, llama a sus libros Del Asteroide.

Las hay que parecen querer ser intangibles e incorpóreas, como Ediciones del Viento, o burbujeantes y pomposas, como Páginas de Espuma.

Las hay que quieren ser misteriosas, como Anagrama, cuyo nombre no encierra ningún misterio, al menos yo no he conseguido encontrarlo por más vueltas que le he dado. Las hay que hacen referencia a lo pequeño, Ediciones Liliputienses y Editorial Minúscula; otras rompen el nombre, La Uña Rota, o tropiezan, Malpaso, o no se encuentran, Pasos Perdidos, o dificultan, Impedimenta Editorial; o añaden un prefijo al objeto rey para jugar con el significado, Pretextos, o las que como pretexto asaltan un edificio y se suben al Sexto Piso; las hay descentralizadas, Periférica, y las hay de una región, Editora Regional; también las hay complementarias en sus nombres, Guarida y Fuga; las que adoptaron nombres antiguos, Antígona, o uno derivado del árabe, Alfaguara; o rizaron el rizo, La Oveja Roja, o evocaron brujas y monstruos, Bestia Negra y Meiga Ediciones; y las hay con indicaciones de uso, DeBolsillo.

Lo que queda claro es que a las editoriales les gusta jugar con la ambigüedad, Alrevés, Oblicuas, Laberinto, Destino, Irreverentes, Trotamundos; tienen querencia por los animales pequeños y mágicos, Luciérnaga, Salamandra, también por los grandes y peligrosos, Jabalí, Jaguar, incluso por los mitológicos, Minotauro; asimismo gustan de lo que sugiere elevación y vértigo, Obelisco, Acantilado; y, ¡cómo no!, de alguna figura literaria, Pálido Fuego, Pez de Plata.

Cuando voy a un restaurante, y como soy muy golosa, siempre dejo un hueco para el postre, en este caso he reservado el final, la guinda de este pastel letrero y de nombres, para las que me abrieron sus puertas; con orgullo afirmo que alcancé la luna con De La Luna Libros, y viajé al sol con Baile del Sol. Sin irme tan lejos, cercanas y cacereñas suenan Letras Cascabeleras y Norbanova que a veces forman un acompasado tándem.

Estos son solo algunos ejemplos de los sugerentes nombres de las editoriales; hay otras cuyos nombres no significan nada, o no dicen nada, pero esta es mi lista, caprichosa, discreta, sin pretensiones.