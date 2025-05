Llamamiento a la tolerancia

Comenta Compartir

El 16 de noviembre de 1995 la Unesco publicó la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Desde entonces ese día es el Día Mundial de ... la Tolerancia. La tolerancia es respetar a los demás independientemente de sus ideas, cultura, costumbres, religión o de cualquier otra diferencia. Tolerancia es aceptar y abrazar la rica diversidad humana, es decir, que convivimos personas distintas por su cultura, nacionalidad, etnia, religión, pensamiento, orientación sexual... Sin embargo tristemente estos valores están siendo amenazados por ideas y discursos que incitan al odio, al rechazo y a la violencia contra el otro por ser diferente. También existen prejuicios y estereotipos que contribuyen a ver al otro como una amenaza a nuestra cultura o como un enemigo al que eliminar o como culpables de los males de nuestra sociedad. La intolerancia tiene muchas caras: racismo, islamofobia, antisemitismo, cristianofobia, machismo, LGTBI-fobia, aporofobia, 'bullying', antigitanismo, etc... La intolerancia es opuesta a la diversidad y a la dignidad humana porque pretende imponer una única visión del mundo y de la vida a la sociedad y a quien no piense ni crea ni sea como el resto se les discriminan y atacan. Eso lleva al empobrecimiento de nuestra cultura y de la humanidad. Aceptar en nuestra sociedad a personas de diferentes culturas o religiones no representa ningún peligro para nuestra cultura, religión, valores o estilo de vida propio como algunos piensan. Al contrario, es una riqueza valiosa.

A lo largo de la Historia y aún hoy en día hay muchas páginas tristes de genocidios y masacres cometidas por ese odio al que es diferente como el Holocausto nazi, la masacre de Srebrenica o los recientes genocidios que han sufrido los yazidíes y los cristianos en Irak o los musulmanes rohingyas en Myanmar. También el terrorismo es consecuencia de esas ideas de intolerancia y odio. Ante este clima de intolerancia y odio que hay en nuestra sociedad, nuestra respuesta ha de ser de condena a estos discursos de odio e intolerancia, a quienes los promueven e incitan al odio. Para acabar con este clima de rechazo e intolerancia debemos educarnos y formarnos para la tolerancia y apreciar la rica diversidad humana, abrazar la diversidad cultural y religiosa, promover la fraternidad y el diálogo interreligioso y ecuménico; despejar prejuicios y estereotipos; y aprender de la Historia para que nadie sufra discriminación ni sea agredido, discriminado o asesinado por ser diferente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión