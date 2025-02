Litio subterráneo

A uno, que le sorprenden pocas cosas, le ha sorprendido la capacidad de los promotores del proyecto Valdeflores (Extremadura New Energies se llaman ahora) para cambiar de un sistema de explotación a cielo abierto (muerto según dicen ellos mismos) a otro subterráneo (que aun nadie ... conoce).

Uno, que es curioso, ha tirado de archivo para recordar las razones por las que los promotores del proyecto planteaban hasta ahora el proyecto a cielo abierto. Pues bien, en el Estudio de Impacto Ambiental que los promotores presentaron en 2018, en el apartado destinado a analizar las distintas alternativas del proyecto, se dice textualmente: «En el caso del proyecto Valdeflores, el método de explotación seleccionado viene condicionado por la disposición superficial del mineral, la minería subterránea no es un método de explotación minera viable para este yacimiento por, entre otras, las siguientes razones:

–La morfología y configuración espacial del yacimiento: se trata de un yacimiento somero, con sectores subaflorantes. El yacimiento de San José es diseminado y masivo. No es necesario la aplicación de minería selectiva para separar estéril de mineral. Una explotación por interior requeriría un método por hundimiento, con una afección a la zona del proyecto en superficie o bien la utilización de cámaras con o sin relleno, lo que implicaría reducir el aprovechamiento del depósito ya que sería necesario dejar un pilar a techo que eventualmente podría llegar a tener hasta 30 o 40 metros. La particular disposición de la mineralización y su corta óptima de explotación, no son compatibles con minería de transferencia.

–Ley media del yacimiento y rentabilidad: el análisis económico del proyecto indica que la minería subterránea solo podría ser rentable en caso de querer tener acceso a recursos a mayor profundidad, en relación con la cúpula del domo granítico y con áreas aisladas del actual depósito. La minería subterránea, además, tiene un alto coste en Capex y OPEX lo que reduce su competitividad respecto al cielo abierto».

Fin de la cita. Para quienes quieran completarla, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Cáceres está aún publicado el Informe de Impacto Ambiental referido, elaborado por Valoriza Minería S.L.U. para Tecnología Extremeña del Litio, denominación anterior de los promotores del proyecto, en diciembre de 2017.

A uno le embarga la curiosidad por conocer como en estos años ha cambiado milagrosamente la morfología y configuración espacial del yacimiento, su ley y rentabilidad, hasta el extremo de hacer viable lo que antes no lo era.

A uno, que ya tiene unos años, no le gusta que le tomen el pelo, como seguramente no gusta a la mayoría de los cacereños y cacereñas y a sus representantes.