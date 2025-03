El litio va en el contenedor marrón

Lo verde se vende solo. Como churros. El futuro viene en un pack de paneles solares, coche eléctrico, tablet y un vaper de sandía. Si ... no tienes dinero para convertirte en un snob, seguirás molestando al de al lado con tu oloroso diésel. También fumarás en terrazas sabiendo que te queda poca fiesta, que la tendencia es que lo dejes y que no falta mucho para que pinten en el suelo un cuadrado de tres por tres y te obliguen a fumar en él, mientras un grupo de japoneses te hace fotos: «Fumadores en peligro de extinción».

Parece haber varias culturas emergentes en los últimos años: la ecológica, la del molestar al otro lo menos posible –a menudo enlazada con la primera– o la del feminismo morado, entre otras. La casuística ha querido que nuestro presidente haya cruzado conceptos con la vegana más polémica del mundo, con permiso de aquella que acusaba a los gallos de violar a las gallinas. Hablo de Greta Thunberg.

Hace unos días, saltó la noticia de que esta famosa activista con aparente trastorno explosivo intermitente, había sido detenida en Alemania a raíz de una protesta para la protección del clima. Días después, aparecía una foto furtiva en la que salía con sonrisa davincesca, como satisfecha, acompañada de tres policías. Twitter se reía porque parecía preparado, mientras que sus fans negaban que todo fuese un montaje. Yo no me quedé pendiente de la verdad o la mentira, me importa poco. Ajeno a eso, me vino un tufo peculiar, como a ridículo. ¿A qué huele el ridículo? A una niña en volandas en todas las portadas del mundo o a un ponente que se traba. Pudiera ser vergüenza ajena, también, pero esta suele ser algo único e irrepetible y termina cuando hay común acuerdo. Sin embargo, en estos bretes la ecuación no sale. Muchos comulgan con la niña Greta y repetirían la sonrisa de esta mona para abarrotar titulares, corriendo el riesgo de convertirse en algo frecuente; una norma. A la postre, la historia nos ha demostrado que cuando la vergüenza ajena se contagia, ideologías extremistas asoman para hacer malabares con la libertad. Fue entonces cuando se me vino: lo verde vende más si va mezclado con el ridículo.

Que la moda de lo ecológico ha triunfado se nota hasta en Extremadura, pero a medias, como todo aquí. La noticia de Greta me llevó a otra con menos pompa, más campechana. Nuestro gobierno quiere que, también, echemos lo orgánico en un nuevo contenedor marrón: «No le dejes el marrón a otros», reza el eslogan de su campaña. Humor fino. A mí, esta argucia eco-friendly me parece un poco broma –digo broma por obviar contradictorio–, a sabiendas de los proyectos que resuenan en nuestra tierra.

Las cortinas de humo son la moda definitiva en campaña electoral. Siempre han sido un buen comodín del político; como el truco del mago: hacer chispas con una mano mientras saca el ramo de rosas con la otra. Uno espera que ahí arriba no estén haciendo un cursillo de magia para menores de siete, porque sacar con una mano cuatro contenedores marrones y, por detrás, la mina de litio o el basurero, no sé. Huele.