La línea 8

Díaz Ayuso es más chula que un ocho. Sin novedad en el frente Puerta del Sol-Moncloa. Lo de ser más chulo que un ocho ... tiene origen madrileño. Es el número de la línea de tranvía que cogían los chulapos para ir a la pradera de San Isidro y celebrar el santo. No se puede uno oponer a todo lo que venga de la Moncloa sólo porque venga de la Moncloa. Sobre todo, si de origen viene de Europa. El decreto ley de ahorro energético.

Tiene razón Ayuso en que apagar los escaparates da imagen de pobreza y que eso ahuyenta el turismo. No hace falta ser turista. ¿Pero podrían encender las luces de Navidad después del puente de diciembre y no casi al acabar el verano? Ayuso es de abrir bares y encender luces. Hace meses, las británicas se echaron a las calles tras una violación para reclamar más iluminación pública. Ayuso puede recurrir el decreto-ley, pero Sánchez no puede caminar por las calles a la luz del día. Y yo no pienso andar por calles oscuras.