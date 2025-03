Limpieza del río Aljucén

Comenta Compartir

El 13 de febrero de 2020 dirigí un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadiana donde solicitaba que diera la orden pertinente para la limpieza ... del arroyo de los Palos (tramo del río Aljucén), en una zona rústica denominada 'El Negrito', del término municipal de Arroyomolinos de Montánchez (Cáceres), con los polígonos y la parcela correspondiente de ese cauce. Su contestación decía: «Con relación a su reclamación por falta de limpieza en un tramo del río Aljucén, en el término municipal de Arroyomolinos de Montánchez, le significamos: examinado el tramo del arroyo sobre el que se solicita la limpieza por el personal técnico afecto a esta confederación hidrográfica no se ha observado ningún elemento artificial en el cauce que impida su normal fundamento, por lo que no procede la ejecución por parte de este organismo de actuación alguna en ese sentido. En cuanto a los puentes que se encuentran en dicho tramo, no se tiene constancia en este organismo de su autorización, teniendo una antigüedad de más de veinte años». Decir que «no se ha observado ningún elemento artificial en el cauce que impida su normal funcionamiento», ¿qué persona, con un poco de raciocinio, puede descartar los elementos naturales para que el agua fluya con normalidad? Las cañas, arbustos, troncos de árboles, herbáceos, además del drenaje, etc., ¿no influyen en los ríos? En 40 años o más en los tramos de ese cauce no conozco ninguna actuación. Si los cauces hubiesen estado en perfecta condiciones, con toda seguridad no hubiese habido tanta catástrofe. ¿A quién exigimos responsabilidades?

Cartas a la directora