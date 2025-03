Limpiar la ribera de Olivenza

Comenta Compartir

Señor presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, me dirijo a usted a través de este medio ya que por los conductos legales ha sido ... imposible solucionar el problema existente en la ribera de Olivenza. En una de las veces que me dirigí a ese centro solicitándole lo mismo que hago hoy, días posteriores se han presentado en la zona mencionada tres señores, al parecer alguno de ellos pertenecía a Medio Ambiente, ya que ningún arbusto ni hierbajo se podía quitar. La mencionada ribera está totalmente ciega, para que se haga una idea ya no pasa ni el aire. Paralela a la misma existe una pista por donde en algunos tramos ya no pasan ni los vehículos y donde la gente del pueblo hace deporte. Con frecuencia árboles como los chopos, lo que más hay en la zona, se caen ya de viejos, con el peligro que ello conlleva para la gente que camina por la mencionada pista.

Señor presidente, ¿a qué hay que esperar para limpiar el río?, ¿a qué ocurra una desgracia irreparable para todos? ¿o a que ocurra lo que ha pasado en el río Ebro? Después no señor presidente, ahora.

