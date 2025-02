Los límites del discurso

La narrativa dominante de la guerra de Ucrania es que el apoyo de Europa a este país es una exigencia moral basado en la defensa de la libertad, la democracia y el derecho. En los últimos días, tanto el secretario general de la OTAN como ... la presidenta de la Comisión Europa han incidido en esta idea. Y, efectivamente, estamos asistiendo a la invasión de una nación soberana por parte de otra, en un contexto en el que el país agresor supera considerablemente al invadido en potencia y armas, lo que está causando una enorme destrucción del país y una elevada pérdida de vidas humanas. La solidaridad y la ayuda al débil forman parte también del patrimonio espiritual europeo.

Este patrimonio es uno de nuestros principales activos, fruto de muchos siglos de historia, y ha sido la narrativa que ha soportado la enorme expansión política, militar y económica de Europa durante muchos siglos hasta que las guerras mundiales (que fueron fundamentalmente europeas) contribuyeron a deteriorarlo. Europa ya no tiene la potencia de este pasado pero el mensaje sigue siendo muy poderoso. Ahora bien, si queremos seguir manteniéndolo y cuidándolo, como seña fundamental de nuestra identidad, como imán que siga atrayendo sueños y talento, tiene que ser creíble y coherente. A esta cuestión, a plantear los límites y coherencia de esta narrativa, queremos dedicar este artículo, porque el conflicto en el que estamos situados no es solo económico o militar, sino también cultural.

En primer lugar, todo lo evidente que nos parece a los europeos, hay que constatar que esta narrativa no parece ser plenamente compartida por un número importante de naciones. Países que representan más del 50% de la población del mundo (entre ellos, China e India), no están participando activamente en las numerosas sanciones y bloqueos que se han aprobado contra Rusia. El reciente viaje de Biden a Arabia Saudí también puso de manifiesto que la posición de muchos de los países árabes es, al menos, variable. E incluso podríamos señalar la posición ambigua de otros países 'amigos'.

En segundo lugar, la opción de EE UU de enfrentarse simultáneamente con Rusia y China (aunque con características diferentes en cada caso), a la que Europa se ve arrastrada, sitúa el conflicto entre Rusia y Ucrania bajo una luz distinta en el contexto global de las naciones. Y también multiplica sus riesgos.

En tercer lugar, la estrategia de lucha contra Rusia mediante un amplísimo abanico de sanciones económicas (además, del apoyo militar a Ucrania) tiene fuertes efectos colaterales en muchos países que no participan directamente en el conflicto, tanto más cuanto menos desarrollados son. Parte de estos efectos son atribuibles a Rusia (el aumento en el precio de la energía es un ejemplo claro), pero los efectos de las sanciones se derraman sobre otros muchos sectores económicos, incluido el alimenticio y el financiero. La subida del precio del gas o del petróleo nos costará cara a los consumidores europeos, pero otros países sencillamente no pueden pagarlos.

En cuarto lugar, aunque no está muy presente en los medios de comunicación, también se está desarrollando en paralelo otra polémica importante en las Naciones Unidas. Como reacción frente a la reciente decisión del Tribunal Supremo de EE UU limitando el derecho al aborto, los países occidentales están intentando impulsar esta agenda en organismos internacionales de un modo que está generando muchas protestas por parte de países de otras tradiciones y del Tercer Mundo. Aumentan las voces que demandan una «descolonización» de la herencia occidental. En el contexto de la guerra de Ucrania, separar el derecho a la vida del derecho a la libertad posiblemente no refuerza la posición moral de Occidente.

Finalmente, tenemos que ser muy conscientes de una nueva generación de consecuencias del cambio climático. Las devastadoras inundaciones de Pakistán, con sus graves daños humanos y económicos, no son simplemente una fatalidad del cambio climático. La demostración científica de que la actividad humana es la responsable del cambio del clima generará crecientes consecuencias sobre quienes lo han generado. Es un principio básico del derecho. No nos sorprendamos si asistimos, pues, en el futuro próximo a un alud de demandas económicas y políticas a Occidente por su responsabilidad en las cuantiosas pérdidas de vidas y materiales que serán consecuencia del cambio climático.

En este contexto, ¿cuál debe ser la estrategia de Europa? Una primera posibilidad es un alineamiento mayor con EE UU. Al fin y al cabo, todas las guerras de EE UU también se han realizado bajo la bandera de la libertad. Esta decisión permitirá una mayor fortaleza económica y energética de Europa, maltrecha tras los últimos acontecimientos. Es una decisión realista visto el mundo que se avecina y la lucha por la hegemonía mundial de la que forma parte el conflicto en Ucrania. El precio es acercarnos un poco más a un país con un diferente modelo económico, e importantes dosis de déficit democrático y conflicto social.

La segunda posibilidad es seguir apostando por la autonomía estratégica de Europa. En este caso, el precio económico a pagar será más caro, pero Europa seguirá conservando su identidad como el espacio con las mayores dosis de libertad y bienestar del mundo. Requerirá profundizar en muchas reformas políticas y económicas, porque implica enormes dosis de consenso interno, político y económico. Y también tener una mirada más amplia sobre el mundo, y ser consciente de otras sensibilidades y de los efectos fuera de Occidente de nuestras decisiones.

Es importante, pues, una revisión del discurso y de las bases en las que se apoya. A nuestro juicio, tres valores son aquí clave: coherencia, humildad y reconciliación. Coherencia para abandonar el doble juego, sea respecto a unas invasiones u otras (Irak vs Ucrania, por ejemplo), unos refugiados frente a otros (sirios vs ucranianos) o el cumplimiento de unas u otras normas del derecho internacional (Palestina vs Ucrania).

Humildad para reconocer nuestro grado de responsabilidad en el conflicto y la desigualdad del mundo. Porque Europa también participa en la competición por la rivalidad y la superioridad en el concierto de las naciones.

Y reconciliación para no perder de vista que cultural, geográfica y económicamente Rusia, Ucrania y Europa forman parte de la misma realidad. Si las dos primeras guerras mundiales debilitaron enormemente a Europa, ¿creemos que con esta otra –especialmente si acaba con una factura– será distinto?