Todo tiene un límite

La exitosa campaña iniciada por el jubilado Carlos San Juan denunciando la insensibilidad de los bancos a la hora de tratar a sus clientes mayores ... podría ser aplicada también a otras muchas empresas. No es de recibo visitar páginas en las cuales el diseño (mal diseño) de las mismas obligan al usuario a dar vueltas y más vueltas hasta poder conseguir su objetivo. Si bien esta mala praxis empresarial de tratar mal al cliente origina con frecuencia que este deje de serlo, es particularmente doloroso cuando quien lo trata mal es un organismo del Estado, pagado con dinero público, del cual no podemos dejar de serlo. ¿Quién no se ha sentido un ignorante tratando de hacer una gestión con la Agencia Tributaria o, lo que es peor, con algún organismo del cual depende nuestra salud? Creo que es hora de exigirles a nuestros representantes políticos que, de verdad, piensen en los mayores a la hora de gobernar.

Cartas a la directora