La vivienda: una necesidad

«Suerte la tuya de poder vivir donde naces…». Así empieza la canción 'Revolá', de Sanguijuelas del Guadiana, un grupo de tres chicos que nacen ... en Casas de Don Pedro y cuentan las realidades de los jóvenes de nuestra tierra. Esto no es un 'invento', sino la radiografía exacta y actual de cómo vivimos, y quien quiere obviarlo y negarlo es porque no está viendo lo que está pasando.

Solo un 13,1% de los jóvenes extremeños están emancipados. Los problemas están claros: la accesibilidad de una vivienda en cuanto a su precio, la emancipación tardía y la precariedad laboral. ¿En qué momento hemos normalizado pagar como mínimo 625 euros de alquiler mensual? ¿Cómo podemos costear el vivir en solitario si deberíamos de destinar el 55,3% de nuestro sueldo al pago del alquiler? ¿Qué estabilidad laboral tenemos para afrontar nuestra emancipación? Y, aún así, ¿de qué nos sirve tener más estabilidad laboral y mejoras en las condiciones salariales si ni con eso vemos la esperanza de emanciparnos?

Vivimos con la incertidumbre de si algún día formaremos nuestro proyecto vital; con el miedo de 'arriesgar' y no llegar a fin de mes; con la ansiedad de tener que recurrir a que nos ayuden nuestras familias, transmitiéndoles así nuestras preocupaciones que son las de todos. Porque esto ya no se basa en esforzarse más para conseguir los objetivos. Se basa en nuestra molestia y rechazo a la desatención de las demandas de juventud y de las políticas que han tratado la vivienda como bien de mercado. No se puede hacer negocio con una necesidad tan imprescindible como es la de tener un hogar y crecer en él.

En Extremadura destacan nuestros pueblos, nuestras gentes y nuestras costumbres. Y… ¿qué nos queda si no nos podemos emancipar en nuestra región y tenemos que marcharnos? ¿Qué nos queda si las oportunidades que existen están limitadas? «… Todos los domingos de vuelta a las capitales», finalizan los Sanguijuelas del Guadiana.