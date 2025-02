Licerán, una salida digna pero forzada

En cuanto el lunes se supo que Andrés Licerán había sido sorprendido en un control conduciendo sin seguro y con la ITV caducada fue evidente ... que el alcalde y su equipo iban a tener muchos problemas para justificar que siguiera, al menos, como concejal de tráfico y Policía Local. Aun así lo intentaron, achacándolo a un despiste involuntario y dando por suficiente el breve comunicado con el que Licerán quiso despachar inicialmente a los periodistas que ya conocían lo ocurrido y le estaban preguntando al respecto.

Que desde el poder político se pretendiera dar «por zanjado» –expresión usada por el alcalde el martes ante los medios– un asunto como este de manera precipitada cuando estaba claro que aún quedaban datos relevantes por conocer y explicaciones que dar es, no voy a decir una provocación porque sería exagerar, pero sí al menos una invitación a seguir indagando, una pista de que permanecía oculta información relevante que alguien no quería que saliera a la luz. En efecto, al día siguiente este diario publicó que Licerán llevaba prácticamente un año conduciendo sin seguro y la situación se volvió ya insostenible para él, con casi toda la prensa nacional haciéndose eco del caso y un clamor popular en su contra. Esa misma tarde el Ayuntamiento anunció que el edil había puesto todos sus cargos a disposición de Salaya y que este le había relevado únicamente como portavoz y concejal de tráfico y Policía Local, manteniéndole en el resto de delegaciones, entre ellas algunas tan importantes como Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos o Recursos Humanos, de manera que sigue siendo un hombre de mucho peso dentro del equipo de gobierno municipal.

Como soy de los que creen a Andrés Licerán cuando afirma que en ningún momento supo que estaba conduciendo sin seguro, y además no parece que haya intentado aprovecharse de su cargo para escapar de la sanción o tomar represalias contra los agentes que le denunciaron, la salida que han buscado para él me parece digna y suficiente, aunque eso sí, forzada por la evolución de los acontecimientos y no fruto de una autocrítica sincera, de la voluntad de aplicarse a uno mismo el nivel de ética y ejemplaridad política que les exige a sus oponentes. Digo que en este caso el castigo es proporcional a la falta no porque, citando de nuevo a Salaya, Licerán no haya «matado ni maltratado ni robado», pues de haber hecho algo de eso estaría en la cárcel, sino porque, si bien ha pecado de dejadez e irresponsabilidad en algo tan serio como tener en regla el seguro obligatorio, es sencillamente absurdo pensar que lo haya hecho a propósito, o que lo supiera y no le hubiera puesto remedio de inmediato. En ese caso sí que estaría incapacitado para llevar cualquier asunto público y tendría que marcharse a su casa.

Después está la vertiente humana. Una cosa es exigir responsabilidades a los dirigentes públicos, incluso de manera implacable si se quiere, y otra muy distinta tener que aguantar que desde las redes sociales, ese templo de la libertad de expresión según algunos, se dediquen a machacar sin piedad a una persona con todo tipo de insultos y descalificaciones, someterla a un linchamiento público desproporcionado y cobarde, como ha ocurrido en este caso. Es la bajeza de la muchedumbre anónima que patea al que ya está en el suelo. Quienes sigan pensando que los medios de comunicación responsables pueden ser sustituidos sin pérdida por las redes como lugar para informarse y debatir deberían reflexionar sobre lo ocurrido esta semana en Cáceres.