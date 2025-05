Libros y 'youtubers'

Me encanta la Feria del Libro de Badajoz. No es que una vaya de feria en feria, del libro se entiende, pero de lo que ... conozco está en la parte alta de la tabla.

Disfruto mucho viendo que las presentaciones están acompañadas, algunas muy bien acompañadas, de público, que las firmas generan colas y que las compras ante las casetas de los libreros no se detienen.

Todo ello es síntoma de buena salud.

Este año me ha llamado la atención el peso de los conocidos 'youtubers' en la feria.

Reconozco que es algo que viene de atrás, aunque quizás no haya reparado tanto como esta edición, porque he tenido que acudir con alguna de mis hijas y sus amigas a la firma de 'El Mundo de Indy'.

Confieso que me he preguntado si eso es acertado o no, porque estamos ante fenómenos pasajero, de barro, con 'literatura' creada para la ocasión. La popularidad les hace firmar libros lo mismo que sacan marcas de colonia.

Pero por otro lado pienso que no será malo que los niños y jóvenes acudan a la Feria del Libro y se aficionen a la lectura aunque sea esa lectura. La virtud, también la de la lectura, se ejercita con la práctica, ya evolucionarán.

El peso de Internet y las redes se nota en todo. Un escritor me comentaba que algunas editoriales bucean en la presencia de los escritores en las redes antes de decidirse a publicarles. Tener seguidores ayuda porque es señal de que puedes 'mover' mejor tu obra ante potenciales lectores. Creo que hay cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrando.