Tenemos los libros, ahora toca leerlos

Había que tener bibliotecas callejeras y ya las tenemos, igual que hubo un momento en que había que tener carriles bici sí o sí y ... luego nos llegó la hora de poner bicis de alquiler, autobuses eléctricos, plataformas únicas y luces de colores apuntando a plazas y monumentos para no perder el carro de la modernidad.

Las primeras cinco bibliotecas callejeras fueron colocadas el jueves y después de un fin de semana amanecieron todas en pie y sonrientes para celebrar su primer lunes de vida, todo un éxito sabiendo la cantidad de becerros de dos patas que andan sueltos.

Es verdad que algunos cajetines los han vapuleado, a más de uno le han roto una puerta y algún libro ha sido robado para intentar ser vendido después, pero pese a este primer temporal se puede decir, y disculpen el lugar común, que la cultura ha vencido a la barbarie.

Lo de las bibliotecas callejeras no es nuevo, se da en muchas ciudades civilizadas donde estas ideas ya no son noticia sino rutina, parte del mobiliario urbano. Por otro lado, no creo que haya gente que no lea porque no tiene dinero pues los libros gratis llevan décadas durmiendo en bibliotecas públicas. Supongo que lo que acaba de pasar en Badajoz va de provocar curiosidad, que la gente se asome, pique y con que surja un solo lector la idea de mi amigo Carlos habrá merecido la pena.

Decíamos que ya tenemos bibliotecas callejeras como hubo un día en que ya tuvimos carril bici. Pero tener no siempre es aprovechar. Yo he tenido en mis manos muchos libros que no he leído y ahora están repintando el carril bici que pasa por delante de mi periódico y no es por desgaste precisamente. Ya tenemos los libros a mano, ahora lo que hace falta es leerlos.