Por sus libros (no) la conoceréis

Cuando en 1450 Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna, ya sabía que María Pombo -la influencer- no iba a leer sus libros. Ni, seguramente, ningún ... otro. Y eso que, como católica declarada, debería al menos haberse leído la Biblia. Pero..., ¡que tire la primera piedra quien se haya tragado las 1.282 páginas completas que salieron del taller del alemán! ¡Y sin saltarse los versículos aburridos! Al buen hombre le llevó casi tres años imprimir los ciento cincuenta y cinco ejemplares de la primera tirada. ¡Un disparate! Porque los datos te caducan y, después, díganme ustedes a quién le colocas los ejemplares. ¡Ni en el Milanuncios de segunda mano! Un desastre.

María -y yo creo que en esto secunda a Donald Trump- reivindicaba hace unos días en sus redes sociales las estanterías vacías de libros que pueblan su casa. Y en otra prueba fehaciente del daño que ha causado la sección de 'Autoayuda' de FNAC a la especie humana, soltó eso de: «No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo». Y ahí me di yo cuenta de que la muchacha, de verdad, hablaba en serio y no leía. Porque lo de mezclar las almas y los libros..., ¡ni a Tamara Falcó se le hubiera ocurrido! Pero Tamara, aunque también católica, es culta por parte de expadrastro y se le nota. La Pombo, en cambio, comulga más con San Mateo y el «por sus frutos los conoceréis». Por eso ella está forradísima y yo, con la historia del cultivo interior, solo estoy ¡cocido y enriquecido como si me hubiera tragado una caja de pastillas de Avecrem! Aunque, en realidad, eso también se deba a que a veces la confundo con la del Orfidal. Y la lío, claro.

Cuando yo apenas tenía once años, rebuscando entre los libros que mis padres compraban al hombre de El Círculo de Lectores, encontré 'El color púrpura': la novela en que Alice Walker narra la vida de Celie, una niña negra de catorce años que vive en la América profunda, sureña y rural de comienzos del siglo XX. Como yo no discriminaba, me la llevé a la habitación y me puse a la tarea. Una noche, con la cosa de desearnos felices sueños a mi hermano y a mí, mi madre me pilló in fraganti con mi nueva lectura, pero -sobre todo- -con mis ojos posados en la página en que Celie, refiriéndose a su padre, escribe en forma de carta: «Querido Dios. Simplemente me dijo: vas a hacer lo que tu madre no hace. Entonces metió su cosa en mi vagina. Cuando me dolió, empecé a llorar. Entonces me apretó el cuello con sus manos y me dijo: cállate y vete acostumbrando». Por supuesto, mi madre me reprendió por leer algo inadecuado para mi edad. Y con una buena dosis de vergüenza infantil, devolví el libro a su sitio... ¡para volver a por él a la mañana siguiente! Y, ya a escondidas, poder seguir leyendo todas aquellas cosas que yo ni siquiera entendía.

Aunque nunca podré decirles si leer libros me ha hecho mejor o peor persona, sí les aseguro que, como poco, me han convertido en la persona que soy hoy.

¡Ah! María, desde el cariño, ¡no mezcles las churras con las Meninas. ¡Que te me lías! ¿Era así el dicho, no?