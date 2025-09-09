HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Verdades y mentiras

Por sus libros (no) la conoceréis

Julián Rodríguez Pardo

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Cuando en 1450 Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna, ya sabía que María Pombo -la influencer- no iba a leer sus libros. Ni, seguramente, ningún ... otro. Y eso que, como católica declarada, debería al menos haberse leído la Biblia. Pero..., ¡que tire la primera piedra quien se haya tragado las 1.282 páginas completas que salieron del taller del alemán! ¡Y sin saltarse los versículos aburridos! Al buen hombre le llevó casi tres años imprimir los ciento cincuenta y cinco ejemplares de la primera tirada. ¡Un disparate! Porque los datos te caducan y, después, díganme ustedes a quién le colocas los ejemplares. ¡Ni en el Milanuncios de segunda mano! Un desastre.

