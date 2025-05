12 libros, 12 causas

El ministro Margallo se vanagloriaba de escribir un libro al año siendo el titular de Exteriores. Tochos de 800 páginas. En uno se veía una ... foto de él escribiendo en un avión del Gobierno. Muy desocupado tendría que estar. Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio, ha subido a Andrea Ropero (de La Sexta) en su coche de escuchar. Dijo que le encantaría que su país («mi país») tuviera una presidenta del Gobierno. Aunque no piensa en presentarse. No que no quiera presentarse, que no piensa en ello. Que el objetivo de Sumar, su cuaderno Rubio, es «reducir esa enorme brecha que hay entre la ciudadanía y la cosa pública. Los ciudadanos y ciudadanas creen que los políticos son un problema.». Eso lo soluciona ella con empatía.

Pero lo más interesante que dijo es que ha pasado en verano casi 15 días en la casa de su familia en Galicia. Vale, esto no es lo interesante. Es esto: «Me he leído, creo que en 15 días, 12 libros. Paseé, anduve en bicicleta, nadé, comí mucho.». A ver, 12 libros en 15 días. La madre que me parió. ¿Pero qué libros? ¿De qué tamaño? Warren Buffett, que no es de su cuerda, suele contar que la clave de su inteligencia (la emocional y la de toda la vida) está en haber leído muchísimo. Que puede pasar el 80% de su tiempo con un libro.

Lo sorprendente es que Díaz crea que lo de los 12 libros en 15 días no se le va a volver en contra. Vale que tenga vacaciones. Pero los políticos en ejercicio (será que he visto mucho 'El ala oeste') no tienen vacaciones. No sé, pretender ser una crecida Matilda de Roald Dahl, que antes de los cinco años y en seis meses había leído 16 libros. Yolanda gana. No tiene cinco años, pero a veces parece que habla para gente de cinco años.