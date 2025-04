Un libro excepcional

No está todavía en los escaparates, pero ya aparece en las redes y algunos hemos tenido el privilegio de hojearlo. Se ha hecho esperar más ... de dos años pero, como excepcional que es, la espera ha merecido la pena. El día 16 será presentado en el Gran Teatro y muchos de los que participaron en su elaboración, junto a muchos de los que vivieron aquello, rebosarán felicidad.

La 'movida' cacereña de los 80 y los 90 queda reflejada en un espléndido ejemplar de casi 300 páginas, coordinado por Paco Lobo ('alma mater') y Alfonso Pinilla, en el que han colaborado (con memoria, con investigación, con emoción, con textos, con imágenes) un nutrido grupo de individuos que vivieron en primera persona, con mayor o menor intensidad, aquellos maravillosos años.

Que no haya dudas. No es un libro de nostálgicos o para nostálgicos. Es una brillante exposición de un par de décadas en las que la ciudad de Cáceres vivió una explosión de creatividad, de modernidad y de atrevimiento, erradicando lo que todavía quedaba de 'pelo de la dehesa', de conformismo cateto y provinciano, en todos los ámbitos de la cultura, muy en especial en la música, las artes plásticas y también, naturalmente, en la creación literaria, cinematográfica, moda, etc.

Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Algunos han escrito desde la observación, la reflexión, el análisis. Otros, los más, desde sus propias vivencias, porque el hecho de que aparezcan muchas firmas de profesores universitarios no significa en absoluto que estemos ante un trabajo de investigación académica (que también lo hay), sino que esos profesores, que entonces tenían alrededor de 30 años, participábamos plenamente de la movida.

Gracias, gracias infinitas, a las personas e instituciones que han hecho posible que la movida cacereña se haga de nuevo presente.