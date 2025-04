El librillo de un alondra

Comenta Compartir

Sigo leyendo a López-Otín. 'El sueño del tiempo' trata del envejecimiento y la longevidad.

Cada página me aporta conocimientos suficientes para rumiar varios días ... o me lleva a otras que vuelven loca a mi curiosidad porque el tiempo, lo expliquen como lo expliquen Aristóteles, Newton, Einstein o el propio Otín, no me da para más: Rembrandt y su Lección de anatomía, Borges, Lorca –las estrellas / se están desnudando. / Camisas de estrellas / caen sobre el campo–, Jean Paul, Francis Scott Fitzgerald y 'El curioso caso de Benjamin Button'...

En el capítulo siete, 'Las enfermedades del tiempo', he descubierto que soy un hombre alondra y esto explicaría por qué mis amigos se sorprenden cuando reciben correos y ven la hora a la que los he enviado. Hay unas bases genéticas y parece ser que las familias de mis genes PER, CLOCK o CRY andan algo despistadas, pero Otín apunta que hoy no necesitamos tener mutaciones, que los nuevos usos sociales y la creciente longevidad, entre otros factores, se bastan para desconcertar al reloj biológico más chachi, ese que antes sabía distinguir de manera diáfana la noche del día. De estar despierto a ciertas horas a comer a destiempo sólo hay un paso con lo que otro reloj, el metabólico, acaba por implicarse. Sólo era cuestión de tiempo desvelar cambios metagenómicos en la microbiota; la disbiosis creada supone perder un equilibrio al que se había llegado tras miles de años de evolución. Diabetes y obesidad se relacionan con ello. ¡Qué buena excusa para mis kilos de más! Y del siete al ocho, 'El origen del envejecimiento'. Sé que mis hijos se preguntan por qué tienen un papa mayor que los de otros niños y, aunque todavía no me ven frágil y arrugado, no tardará en llegar y esto me lleva inevitablemente a cuánto me gustaría verlos crecer, a que el tiempo me lo permita y, si falto, que sea antes que ellos porque es lo natural, porque, y más en mi profesión, quiero agarrarme a las estadísticas, a la esperanza de vida y rezo para que la hoja roja de mi personal librillo no aparezca pronto. Y es que los seres humanos, nos lo recuerda Otín, sabemos que sabemos y, a diferencia de secuoyas o ballenas, pensamos y acabamos construyendo la gran historia del tiempo del mundo y del tiempo de la vida; que, cuando somo jóvenes, nos llegamos a creer inmortales, pero tarde o temprano empezamos a formularnos preguntas: ¿Qué hacemos aquí? ¿Merece la pena vivir? Pero ha pasado el tiempo / y la verdad desagradable asoma: / Envejecer, morir, / es el único argumento de la obra. Son de Gil de Biedma, al que, cómo no, también cita.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY