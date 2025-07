Burocracia basurera

Comenta Compartir

Qué competentes los recogedores de basura de la parte antigua de Cáceres. El día que se llevan el plástico dejo en la puerta una bolsa ... transparente repleta de plástico. Cuando sobre las once y media de la noche se detiene el camión y empieza uno a escuchar la atronadora música del coche que como vulgares macarras han subido hasta los topes, la recogida parece cosa hecha. Vano afán. Al irse, uno abre la puerta y allí sigue la bolsa, intacta. Un aviso de los recogedores pegado en lo alto parece una de esas tarjetas amarillas que sacan los árbitros como amonestación. Como no estaba en el cubo correspondiente, no la recogen, viene a decir. ¿Por qué? Dentro o fuera del cubo, el plástico no se ha transmutado en vidrio. Sigue siendo plástico. El periodista británico Michael Reig anota en su libro 'España' que una de las lacras que arrastra secularmente esta vieja nación de la que forma parte Cáceres es la burocracia: esa que, en lugar de resolver, saca el librillo de normas y lo esgrime como si fueran los diez mandamientos. ¿No hay nadie en ese ayuntamiento del Partido Popular que dirige el mesurado Rafael Mateos que se diga y les diga a los empleados de la concesionaria de la basura cómo hay que recoger una bolsa de plástico?

Temas

Cartas al director