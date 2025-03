Libertad y salud a la madrileña

Comenta Compartir

La libertad en boca de la presidenta de la comunidad de Madrid tiene nuevas acepciones. Las contradicciones en las que incurre ponen de manifiesto que ... va de disparate en disparate. Una de sus últimas declaraciones es que sin salud no hay libertad, por lo que se entiende que con esa reflexión rebate la coletilla que repite desde que apareció por primera vez como candidata. Ella y la libertad, pero la libertad que ella entiende, no lo que encierra esa palabra que degrada esta señora sin ningún pudor. A ella le da igual; falta a la verdad cada vez que le viene en gana y dice cosas que son incongruentes. La presidenta de la comunidad madrileña no solo va en contra de lo que dice el presidente del Gobierno, sino contra su compañero de partido y candidato a las próximas a elecciones generales. Aunque traten de aparentar que no le afecta es tanta la impotencia y la rabia que siente Pablo Casado que le está llevando a utilizar un lenguaje chabacano en el Parlamento que no le favorece en absoluto. Con todos mis respetos para sus votantes que, dicho sea de paso, fueron muchos cuando se celebraron las elecciones en su comunidad madrileña, quién puede creer que vivir a la madrileña significa que los hijos de las familias que viven en las barracas pueden ir al colegio de La Moraleja; que si se madruga y se sufre por ello, por la tarde se puede ir a cualquier sitio a tomar una cerveza y eso, también es vivir a la madrileña; que Madrid sin atascos no es Madrid. Además, Madrid es territorio de vanguardia, pero sobre todo es de España. No hay duda que decir estas barbaridades, entre muchas, y que la gente se lo crea tiene su mérito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora