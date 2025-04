Libertad para hacer el ridículo

Hace unos días hemos asistido a uno de los momentos más extravagantes de la «crítica política» con motivo del anuncio hecho por el ministro Garzón ... de prohibir la publicidad de alimentos no saludables destinada a menores de edad. El representante de comunicación 'online' de un partido decidió fotografiarse orgulloso rodeado de bollería industrial no se sabe muy bien con qué infantil propósito aunque sí con qué resultado real, caer en lo grotesco.

Y si lo digo así, sin tapujos, es porque si existen pocos temas sobre los que hay un consenso que incluya tanto a personas expertas como a aquellas que no lo son, uno es la relación entre salud y alimentación y en particular la relación entre el exceso de azúcar o las grasas trans y el incremento de la obesidad y otras enfermedades como la diabetes. El ridículo se hace cuando te quedas solo mofándote de una medida política soportada sobre la evidencia científica al grito de «muera la inteligencia». Por desgracia y con frecuencia, el ruido nos distrae de la información y nos aleja de la formulación de preguntas que un proyecto legislativo tan importante debería suscitarnos. Preguntas como ¿cuántos jóvenes padecen obesidad?, ¿a qué es debido el aumento? o ¿afecta a todos por igual? se diluyen en el esperpento.

Así las cosas, conviene recordar que el pasado octubre se hizo público el estudio Aladino, una investigación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) realiza periódicamente desde 2011 entre escolares de 6 a 9 años que permite conocer, con el máximo rigor científico, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en España. Los datos son tan contundentes como preocupantes: 4 de cada 10 escolares presenta exceso de peso, una de las peores tasas de Europa, pero mientras que el sobrepeso está más presenta en las niñas, la obesidad lo está en los niños. Inquieta saber también que entre 2011 y 2019 la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha disminuido solamente en estos últimos. Puede que en Twitter estos datos no sean relevantes pero creo que preguntarse el porqué, encontrar respuestas y buscar soluciones es responsabilidad y objetivo de la política.

Por su parte, la ultima Encuesta Nacional de Salud refuerza la preocupación por esta realidad convertida en problema de salud pública y aporta una cuestión de la que nada se ha hablado en esta semana y que debería ser eje directriz de las políticas y acciones destinadas a reducir la obesidad infantil: el sobrepeso y la obesidad son más frecuentes entre escolares de familias con un menor nivel de ingresos y con un nivel de estudios más bajos: el porcentaje de hijos con obesidad en trabajadores no cualificados (un 13,1%) dobla la cifra de hijos con obesidad de directores o gerentes de empresas o de profesionales vinculados a estudios universitarias (un 4,9%). De nuevo la clase social importan y es abrumadora la evidencia científica sobre este aspecto de la desigualdad en salud. No estaba alejado de la realidad el ministro cuando hace unos meses su ministerio firmó un protocolo con el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil con la finalidad de estudiar con detalle esta cuestión.

Supongo que si tienes acceso al conocimiento, te empeñas en renunciar a él y te pavoneas de tu estulticia, te estas convirtiendo en paladín del derecho al ridículo, aunque no debería ignorarse que este no es más que un lujo frívolo que no está al alcance de todos.