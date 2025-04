Comenta Compartir

La libertad religiosa sigue siendo el termómetro con el que, en nuestro mundo globalizado, se miden otras libertades. En un tercio de los países del ... mundo se vulnera la libertad religiosa y 646 millones de cristianos viven en lugares donde la libertad religiosa no es respetada. El Papa Francisco recordaba hace unos días que la libertad religiosa está relacionada con la fraternidad y que no se limita a la libertad de culto. Todos debemos tener el derecho a celebrar el culto en el día prescrito por sus libros sagrados y que siempre debemos «valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano». La paz, la justicia y la fraternidad no se afianzarán sin el sólido fundamento de la libertad religiosa.

Temas

Cartas a la directora