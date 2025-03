La libertad son los padres

Comenta Compartir

Fernando va al colegio un martes. Sabe que ese día el profesor pasa revisión de cuadernos. Busca la complicidad, como buen adolescente, y mira de ... lejos «psss, Julián», y le enseña su cuaderno con la ristra de deberes, a lo que este le niega con la cabeza para señalarle que no, que él estaba a otras cosas. «Déjamelos», le insta. El otro se niega. Le tiembla el pulso y martillea el suelo con el pie. El profesor está terminando los apellidos que empiezan por «B» y el suyo es Criado. La tensión se mastica. «Criado» «¿Sí?» «Sí, no. Tus deberes». Julián empieza a hojear para ganar tiempo: tres adelante, dos hacia atrás y tres adelante, de nuevo, con la esperanza de que al profesor le entre prisa, se aburra o se distraiga con algarabías. Toda la clase le mira. Cuchichean y se ríen entre dientes. «No los tienes. Muy bien», aseveró descapuchando su bolígrafo rojo. Fernando respira con alivio. Se siente orgulloso de la libertad que le da el trabajo bien hecho. En parte se apiada de su amigo y, en parte, espera que eso le ayude a mejorar. El profesor lamenta la falta de responsabilidad y decide hablar con el director. «Sus padres no están pasando por un buen momento. Es posible que le falte un poco de atención en casa». El profesor recorre el pasillo de vuelta al aula decidido a imponerle un castigo por la falta de profesionalidad. «Tienes un negativo mayúsculo». Fernando le mira ojiplático a sabiendas de que eso va a influir en la nota de su amigo y el sancionado resuelve «Bah, voy a aprobar igualmente».

El profesor, ya en su casa, volvió a sentarse en su sillón, como cada tarde, preguntándose si la irresponsabilidad viene de los padres o es algo que germina con independencia de los genes. Doce años antes, Gonzalo Criado, padre, se agasajaba el cinturón en medio de una calle. Nunca había pisado un banco; duda y suspira, pero recuerda que un amigo le había dicho que si pides mucha pasta y tienes una nómina decente, hasta se visten de gitanas. Le recibe el director con un vigoroso apretón. «Por favor», le señala la silla. Ya habían hablado por teléfono sobre la hipoteca que más le convenía. Gonzalo ha visto en las noticias que los tipos de interés están por los suelos y no quiere perder la oportunidad de dar un pelotazo. «Lo he hablado con mi mujer y vamos a coger la variable» y mira con seguridad al trajeado banquero. Tiene un contrato indefinido y bastante antigüedad. El banquero, que ya sabe lo que ocurrió en 2008 le explica con detalle los entresijos: que si hoy el cielo es azul, la semana que viene puede ser negro y demás adornos para hacerle entender que se puede ir al carajo si vienen mal dadas. «Pero, ¿cuánto me ahorraría con la variable?» «Pues, actualmente casi un 20». Se toma unos minutos para calcular qué facturas podría pagar con esa diferencia. Recuerda, entonces, que su mujer siempre había querido un piso con tarima flotante. «¿Dónde firmo?».» El 2022, personificado en aquel profesor, ha venido a pasar lista y nos ha pillado con el carrito de los helados. Nietzsche decía algo parecido a que la irresponsabilidad del hombre es lo más amargo que debe tragarse el que entiende. Lejos estoy yo de entender muchas cosas. Con tan solo entender unas pocas de esta vida ya doblaría la servilleta a gusto. Entre esas a las que no alcanzo está la falta de educación financiera en nuestro sistema educativo. No solo para los que eligen tales asignaturas optativas, porque, algún día, hasta el estudiante de latín necesitará algo del banco: préstamos personales, hipotecas fijas o variables, tarjetas de crédito/débito y, por supuesto, los intereses que todo lleva implícito, amén de declaraciones de la renta, IVA y demás pompa contributiva. Las decisiones que se toman son responsabilidad de cada uno, sin duda. Y se deberá (debería) pagar por ellas, pero ser el único de la maratón que corre sin ventaja nunca será justo en sociedades que presumen de tener ciudadanos libres. El conocimiento siempre será nuestra única vía de escape y, quizás, ahora más que nunca.

