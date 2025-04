Libertad individual contra seguridad colectiva

La libertad individual es uno de los argumentos más comúnmente esgrimidos por quienes se resisten a los protocolos de vacunación implantados en los diferentes países. ... Nadie pone en duda la libertad individual en las sociedades democráticas, tal y como se hace en los regímenes totalitarios, tanto de izquierdas como de derechas, en los que el interés superior del Estado prevalece sobre los derechos individuales. Ahora bien, el conflicto surge cuando dichos derechos individuales ponen en riesgo la seguridad colectiva, ya que el hecho de vivir en sociedad supone aceptar unas normas de convivencia que aseguran el bien común por encima de las opiniones particulares, lo que implica que cualquiera puede cuestionar la eficacia de las leyes y normas en vigor, y hacer campaña para modificarlas, pero todos debemos respetarlas y acatarlas, mientras que permanezcan aprobadas, para que funcione el Estado de Derecho.

Consideremos otras situaciones de conflicto no relacionadas con la covid, por ejemplo, los accidentes de tráfico. La libertad individual de manejar el teléfono móvil mientras se conduce, de tomar bebidas alcohólicas antes de conducir, de alcanzar velocidades ilegales y peligrosas, de no pasar la ITV pertinente y mantener el vehículo en buenas condiciones de seguridad etc. provocan millones de muertos a escala mundial, tal y como ocurre con negarse a la protección científica y estadísticamente demostrada de las vacunas anticovid, y afecta no solamente a la persona que conduce o no se protege, sino también al amplio colectivo que conduce por las vías de manera correcta o consiente de manera responsable en protegerse contra la pandemia.

La variante ómicron nos ha conducido a unos niveles de contagio nunca vistos hasta ahora en la historia, afortunadamente, los altos niveles de vacunación de nuestro país han permitido que el número de fallecidos sea muy inferior a las olas anteriores y que las UCI no se hayan colapsado de manera absoluta; estas cifras no pueden ser cuestionadas y nos han salvado de una catástrofe sin parangón. Por si fuera poco, el control de pacientes que ingresa en la UCI nos indica que son mayoritariamente no vacunados, a pesar de ser una minoría inferior al diez por ciento, y sus posibilidades de morir por covid son mucho más altas. Aún así, habrá quien sostenga que prefiere correr el riesgo, lo mismo que hacen aquellos que se niegan a utilizar el cinturón de seguridad, reconociendo que muy probablemente morirían en caso de vuelco o colisión. Quienes así piensan, olvidan otros factores fundamentales que voy a tratar de enumerar:

1. Esos tres millones de no vacunados hacen muy difícil la inmunidad de rebaño.

2. Obligan a los sanitarios a mantener un nivel de tensión y contagio inaceptable en un colectivo ya muy castigado por olas anteriores.

3. Provocan un nivel de desatención gravísimo en pacientes de otras enfermedades como cáncer, sistema circulatorio etc. además de retrasar miles de operaciones quirúrgicas.

4. Causan un daño económico terrible al obligar a las autoridades a restringir o prohibir el acceso a bares, restaurantes, eventos culturales, deportivos etc.

5. Provocan un desajuste familiar y laboral irreparable al multiplicarse las bajas por enfermedad y la imposibilidad de atender a los menores en casa.

Por otro lado, los miles de jóvenes y no tan jóvenes que se manifiestan abiertamente por la calle sin mascarillas, que se divierten en fiestas privadas en interiores, o que se intercambian las botellas en botellones multitudinarios en la confianza de que ellos no van a sufrir consecuencias graves, observan una conducta irresponsable y criminal para con sus profesores, padres, abuelos y el resto de la sociedad, y se olvidan de que ellos mismos no están exentos de riesgos ahora ni consecuencias a largo plazo.

En cuanto a las razones esgrimidas para no vacunarse, ni el ARN utilizado puede modificar el ADN, ni hay elementos sospechosos introducidos en las vacunas, su composición puede consultarse libremente, ni se esconden efectos secundarios, todos los medicamentos los tienen y los declaran, ni son experimentales, todas ellas han pasado estrictos controles de seguridad, y los efectos positivos superan en mucho a los riesgos que se corren. Finalmente, el argumento de que los vacunados también se contagian se desmonta con un dato absolutamente demoledor: solo 8 de cada 10.000 personas vacunadas han requerido hospitalización.