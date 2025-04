La libertad es el bien más preciado que tenemos los humanos, aparte de la vida, por eso hay que defenderla de tantas amenazas que se ... ciernen a su alrededor. La falta de libertad es morir en vida. Recuerdo que en su día se cantaba una canción que hablaba ya sobre el tema de Alonso Pitarra, cantautor de Guijo de Granadilla, con el cual he compartido varias veces escenarios. El estribillo decía: «La libertad no se da, se pierde y se gana cada mañana»).

Afortunadamente, para protegernos tenemos un arma muy eficaz: la democracia. Por si todavía alguno no sabe lo que significa el concepto «democracia», aquí dejo algunos apuntes sobre la importancia que tiene, sobre todo para nuestra convivencia, donde la base se fundamenta en la libre discusión, la reflexión y el diálogo. En primer lugar, hay que tener bien presente que en las dictaduras la discrepancia política se resuelve con la cárcel o la muerte del disidente. Lo estamos viendo en Rusia, China, Cuba y por desgracia en más de medio mundo. En los sistemas teóricamente democráticos, el guante que se usa para neutralizar al verso libre que pone en duda la verdad oficial, se hace ver que el rebelde es una especie de entrañable chiflado, cuyo paso no va al ritmo de los tiempos. Es decir, de la opinión contraria a la divulgada por el «establishment» que pertenece al pasado y que no concuerda con las conquistas de la modernidad. Entonces el disidente se convierte en uno de esos viejecitos que hablan solos sentados en el banco del parque sin que nadie se detenga a escucharle. Detrás de tan hábiles estratagemas se encuentra el descarado propósito de uniformar a la opinión pública, sin sucumbir al mal gusto de utilizar medidas directamente más represivas. Hay que ser un asiduo consumidor de información para darse cuenta cómo se realiza esa masiva inoculación de un único mensaje estupefaciente, apenas maquillado con tres o cuatro matices inocuos para que la operación no se note demasiado. Tal vez no hayamos llegado a los extremos sombríamente descritos por Orwel en su inmortal novela, pero el «Gran Hermano» está ahí y hace muy bien su trabajo. Pero también es posible que ese ciudadano desamparado tenga razón. Olvidarlo es no haber entendido nada de lo que realmente significa el concepto democracia.