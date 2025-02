De leyes y trampas

He conocido casos en los que padres, hartos de la situación familiar generada por algún hijo descarriado y 'nini', les han dado trabajo retribuido gracias ... a algún amigo empresario al que entregaban dinero bajo manga para simular un sueldo de aprendiz y tratar así de enderezar el rumbo errático del vástago. Pero son menos frecuentes los casos de hijos que contratan a algún padre corrupto para así conseguir que abandone el trullo. En efecto, Luis Bárcenas, condenado en principio a la pena de 29 años de cárcel (después rebajada a 12 por el Tribunal Supremo) debía justificar un trabajo remunerado para conseguir salir de prisión durante el día y pasar en casa todos los fines de semana, como aquellos soldados enchufados con 'pase' diurno que solo se presentaban en el cuartel al toque de retreta. Su hijo Willy Bárcenas, integrante del grupo musical de rock Taburete, le ha dado trabajo ¡como contable!, en base a su experiencia. Es de esperar que el extesorero no haga esta vez aflorar algunos 'papeles' que pongan en apuros a Willy.

En el reciente partido de Copa del Rey entre el Cacereño y el Real Madrid, cuyas entradas se agotaron en tres días, hemos vuelto a ver en Internet el clásico anuncio de «Se vende bolígrafo Bic por 160 euros y se regala entrada para el partido», esquivando así la reventa telemática por si acaso constituye delito, pues la normativa al respecto es muy confusa.

Sabemos que es proverbial la tendencia picaresca española a la hora de sortear normas o buscar las vueltas a una ley hasta encontrar un resquicio de incumplimiento flagrante, o, cuando menos, desvirtuar la esencia de la norma para conseguir una finalidad no prevista por la misma. Y esto no es de ahora, sino que es una evidencia que está plasmada incluso desde hace siglos en una literatura que precisamente se llama así: picaresca, como ‘El Buscón’ de Quevedo o ‘El Lazarillo de Tormes’. En este fenómeno, aunque inducido ahora por el propio legislador, podríamos incluir también las leyes-chapuza, aquellas promulgadas con mucha prisa, generalmente por imperativos políticos, pues a la postre también consiguen que se sortee el espíritu del ordenamiento legislativo consiguiendo a veces el efecto contrario al que se perseguía. La Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (conocida popularmente como del ‘sólo sí es sí’) es el ejemplo paradigmático de esto, que ha revitalizado una especie de picaresca judicial (y por tanto legal) que hasta el momento ha permitido rebajar las penas a 140 agresores sexuales y excarcelado a 17 de ellos, para escarnio de sus víctimas, cuando lo que debía pretender es lo contrario: penas ejemplarizantes ante la tentación de posibles ‘manadas’ o lobos solitarios acosadores. Los políticos deberían ir con menos prisas y actuar menos de cara a la galería para evitar esos resquicios, y pensar más en las consecuencias. Y no olvidar nunca que todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla, como dijo Stanislaw Lec.