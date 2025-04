Las leyes no son suficientes, hay que proteger a los amenazados

Comenta Compartir

En España tenemos muchas leyes que exigen y promueven la igualdad de todos los ciudadanos, tanto en el derecho internacional como propias de España: la ... Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que hay que añadir el Tratado de Roma y toda la extensa legislación de la Unión Europea, reglamentos, directivas, disposiciones administrativas. Lo importante es exigir la normativa en vigor y, sobre todo, promover la educación y el respeto, que en el tejido social se implante la convicción de que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, criterio inherente a la ética, el derecho y la sociología. El ideal es que no se necesite un Ministerio con todas las personas que emplea para su función, que hasta el momento no parece tener éxito. En realidad la discriminación sexual sigue con total intensidad y apenas se rechaza con unos minutos de silencio. Da igual las palabras para su designación, feminismo, machismo, transexualismo y añadirles el adjetivo vicario. No hay más que ver la publicidad en general. Los anuncios publicitarios siguen relegando a las mujeres con sus recomendaciones para la colada, la comida y la atención a los menores. No hay que dar importancia a cosas banales, las niñas de rosa y los varones de azul, lo triste es que son centenares las mujeres asesinadas por sus parejas, maridos, exconsortes y los niños que sufren horrores. Cada año sube la estadística. Hay que resolver este grave problema. De momento incrementar la protección. Muchas personas que sufren patologías graves tienen que tener un seguimiento médico con alejamiento absoluto de sus amenazados y acudir a cualquier llamada de socorro.

Con las últimas tragedias nos invade el escepticismo al comprobar lo infructuoso que resulta la actuación de algunos organismos y sistemas de prevención. Cuando una persona está amenazada y tiene al enemigo en su casa o alrededores lo importante es que se le otorgue ayuda rigurosa, no una pulsera que identifique al agresor o el mandato de que se aleje. Se dice que sería muy costosa una protección mayor, pero lo es mucho más la pérdida de una vida humana y la orfandad de tantos menores que tienen que pasar el resto de su vida sin un apoyo, sin una caricia materna o paterna y el recuerdo trágico de un progenitor asesino. No es suficiente con fomentar el lenguaje inclusivo, ni las manifestaciones de dolor. Hay que reaccionar. Todos, los poderes públicos, los inspectores, policías, amigos de los autores y vecinos. La sociedad en pie para que nunca tengamos que asistir a estas pérdidas inexplicables. Cada día un sufrimiento. Es bueno añadir una frase del filósofo Dürrenmatt que recogieron los activistas del Mayo de 1968: «Es triste tener que luchar por lo evidente». En el ámbito social hay que rechazar cualquier discriminación por pequeña que sea y los chistes y chascarrillos que con sorna cruel sacan a relucir viejos tópicos así como los anuncios que denigran y a veces aderezados con comentarios degradantes. Es una simpleza intentar que no se llame leche materna la que da la madre al recién nacido, que las niñas jueguen con coches y los niños con muñecas y debemos intentar que se borren totalmente los antecedentes del patriarcado que permanecen desde el lejano Código que se expresó en las Euménides, donde los dioses declararon inocente al matricida, proclamando que la madre no es verdaderamente progenitora, honor que corresponde solo al padre y se quedaron tan tranquilos. Aunque han pasado muchos siglos lo triste es que aún se establezcan tratos diferenciales entre los sexos, en las familias, en los trabajos, en relación con los lugares de origen, en la esfera social. Con las últimas tragedias nos invade el escepticismo al comprobar lo infructuoso que resulta la actuación de algunos organismos y sistemas de prevención Proteger a los amenazados y sobre todo invertir en educación, respeto y valores sociales para la pacífica convivencia y poder alcanzar el universo moral como el ideal que han puesto de relieve importantes pensadores. La sociedad está realmente estremecida ante los recientes hechos. Algunas veces los presuntos responsables eran reincidentes. Un fracaso social. Hay que vigilar estas conductas y a las personas que hayan protagonizado repetidas situaciones de fuerza aunque se comporten con apariencia de normalidad.

