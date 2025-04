Leyes polémicas y más

Comenta Compartir

Hay que ver la habilidad que tiene el partido del gobierno para ensombrecer las buenas medidas que se están llevando a cabo. Qué duda cabe ... que dos partidos que gobiernan en coalición puedan tener discrepancias; pero que den lugar a que se hable más de esas diferencias y que estas primen ante lo verdaderamente importante para los ciudadanos, es muy poco inteligente por parte de quienes lo propicien. Tras el espaldarazo por la aprobación de los presupuestos, en primer lugar, como ley más importante del parlamento, el impuesto a la banca y a las eléctricas y, como remate el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista esta semana nos sorprenden una nueva ley para el cálculo de la pensión de jubilación, con el retraso de la ley de familias y en especial, las divergencias con ley Trans; una ley de una sensibilidad extrema y que no se debe aprobar sin estudiar los pros y los contra de la misma. Las personas transgénero son personas «cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer» y; aunque, no se debe tomar como una enfermedad, sí hay que tener en cuenta que el cambio de sexo entre los menores desde los 12 hasta los 16 años es demasiado delicado. Esto no es como ponerse un pendiente en la oreja o un piercing en el ombligo, que en cualquier momento se puede quitar. Un niño o niña de esta edad no está preparado para iniciar un tratamiento de bloqueadores hormonales que tendrá repercusiones físicas y psicológicas durante toda su vida.

Temas

Cartas al director