Leyendo el tarot

Abrir tus cuentas de redes sociales por la mañana es parecido a caminar por una playa remota después de una fuerte tormenta de invierno. Te encuentras con la arena blanca, antes inmaculada, cubierta de detritus de todas partes. Montones de plástico podrido llegan a tu ... muro de Facebook, mientras que Twitter recoge las aguas residuales vertidas desde todo el mundo. Solo en raras ocasiones se encuentran preciosos mensajes en botellas de amigos al otro lado de los mares que merezcan la pena leer. Sin embargo, todas las mañanas volvemos y últimamente tengo la impresión de que estas tormentas de las redes sociales son cada vez más frecuentes y violentas.

La otra mañana apareció en mi feed una basura especialmente nauseabunda. Leí que Javier Solana había sido demandado por una asociación por decir simplemente la verdad. Y lo que es peor, no solo le demandan, sino que le acusan de discriminación y hasta delitos de odio por el simple hecho de afirmar un hecho en una de esas mismas redes sociales.

En respuesta a uno de sus propios tuits sobre una declaración de Angela Merkel en la que afirmaba que era necesario un esfuerzo nacional para vencer la próxima ola de coronavirus, se limitó a afirmar que aquellos que han rechazado la vacuna eran los responsables de las actuales olas que está sufriendo Europa.

¿Fue un delito de odio? ¿Pedía que se perjudicara a estas personas o se las discriminara de alguna manera? No. Simplemente estaba reflejando las pruebas más que amplias que demuestran que las vacunas, sin ser perfectas (ninguna lo es), reducen en gran medida no solo la transmisión de la enfermedad, sino también las hospitalizaciones, las estancias en la UCI y, lo más importante, la muerte.

Esto no es una opinión, es un reflejo de todas las estadísticas fiables que salen de todos los países que han podido alcanzar tasas de vacunación relativamente altas. Esto no se basa en algo que su primo descubrió en algún vídeo dudoso de Youtube, estos son hechos innegables.

No se trata de un llamamiento a un pogromo contra aquellos que han rechazado deliberadamente las abrumadoras pruebas médicas sobre un simple procedimiento destinado a proteger la salud pública. Puede que a algunos no les guste que su afirmación no encaje con su sesgada visión del mundo, pero el simple hecho de que no les guste o no estén de acuerdo con un hecho no convierte la afirmación de estos hechos en un delito, y mucho menos en un delito de odio. La amarga ironía es que los demócratas como el señor Solana suelen apoyar los derechos de los que se niegan a vacunarse, incluso si este derecho abusado va directamente en contra del bien público. El año pasado por estas fechas murieron en España casi 300 personas diarias a causa de la covid, esta semana unas 20. Una pista, la diferencia no tiene nada que ver con las cartas astrales.

No estar de acuerdo con alguien no es un ataque. Es lo que antes se llamaba desacuerdo. Perder el derecho a poder discrepar, a poder disentir, aunque hiera los sentimientos de alguien puede ser, de hecho, más peligroso que la enfermedad mortal que intentamos prevenir.