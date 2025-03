Comenta Compartir

Qué hiciste?, abusadora. ¿qué hiciste? No puedo evitar acordarme de la canción de Wilfrido Vargas, pero cambiando abusadora por desistidora. Este sábado leí en la ... página dedicada a la ley trans a Doménico Chiappe y su entrevista a una chica de 21 años, «estudiante de Psicología y desistidora». Me sentí como la gente mayor que cuando ve los anuncios en la tele no sabe qué demonios están anunciando. Desistidora, amárrame los pavos. Una psicóloga le diagnosticó disforia de género en cinco sesiones y le aconsejó la transición médica como «única solución para ser feliz». Para ser feliz, tócate. Pero no empezó el tratamiento de hormonas y a los 18 años se consideró «de género fluido». Y, además, dice que si ella hubiera tenido hace años esta ley, «ahora no sería desistidora sino detransicionadora, tendría un daño físico sin haber solucionado mis problemas». Contraria a la ley. Al menos a esta. Está el daño a las personas pero, ¿y el daño al lenguaje?

