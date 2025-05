Gracias al HOY de Los Santos

Comenta Compartir

El primer acercamiento al hiperlocal del diario HOY de Los Santos de Maimona fue leer el artículo que Lucio Poves escribió sobre mí con motivo ... de mi nombramiento como vicario parroquial de Los Santos de Maimona. De esta noticia han transcurrido más de nueve años. He seguido y he compartido con Lucio Poves muchos ratos antes que saliera a la calle en su despacho y delante de su ordenador. Con mucha satisfacción para él, me ha mostrado en muchas ocasiones el gran número de personas que ha leído algunos de sus artículos recogidos en dicho diario y la audiencia en general.

Desde mi misión como párroco y mi deseo de llevar la vida de la parroquia a todos los lectores del hiperlocal de HOY de Los Santos de Maimona he intendado siempre colaborar y estar cercano al periodico HOY para que también nuestra parroquia haya salido de la sacristía y para que conocieran todo lo que se ha realizado durante estos años que me ha tocado acompañar a este diario. Noticias que también han sido, al mismo tiempo, imagen y palabra de la vida de los cristianos de Los Santos de Maimona en Iglesia en camino. No sabría cuántas veces la parroquia ha sido portada por sus celebraciones, actividades realizadas dentro y fuera del pueblo de Los Santos. Voy a echar de menos este formato de papel, pero espero y deseo también que desde la parroquia sigan dando noticias de su vida por los medios de comunicación y por el semanario Iglesia en Camino. Gracias al periódico HOY en Los Santos por su labor desempeñada durante todos estos años. Como todo periódico ha sido objeto de alabanzas y de críticas, pero creo que quien ha liderado este trabajo periodístico ha trabajado con vocación para que el pueblo de Los Santos, el piropo blanco de Extremadura, no solo sea reclamo por el capricho de Cotrina, sino por todas las noticias leídas dentro y fuera del pueblo. Gracias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director