Hace poco volví a ver 'La cabina' (1972). Siempre impresionante. Siempre algo nuevo. En este caso, cuando el camión está trasladando a José Luis López Vázquez al cementerio de cabinas, por la carretera hay una especie de circo y desde una tapia está mirando Patuchas. Vale, Enrique Fernández. Todavía no era Patuchas en 'La mansión de los Plaff' (1979), la serie donde también se nos hizo familiar María Fernanda D'Ocón como Leocricia. Siempre me ha encantado su nombre. Por peculiar. Como el de Mayrata O'Wisiedo o Irán Eory. O como Helga Liné (algún cursi pronunciaba lain). Vale que su Benigna en la 'Misericordia' del María Guerrero es su gran papel. Pero yo me acuerdo de 'La mansión de los Plaf'. De ella, esa señora tan señorial, y de Valeriano Andrés, que también era la voz Herman Munster (y lo escuchamos antes de que la serie se repusiera en 'La bola de cristal'). María Luisa Seco hacía de cartero. Aunque fuera cartera.

Seguramente hoy no se podría poner 'La mansión de los Plaff'. Por el enano. Porque Patuchas no es un enano empoderado (perdón por el palabro) como Peter Dinklage, el Tyrion Lannister de 'Juego de tronos', que decide qué enanos están bien y qué enanos no. Los de Blancanieves, mal. Vale.

Patuchas era un muñeco de color rosa pequeñito con una nariz muy grande. Y dentro estaba Enrique Fernández. Tiene gracia que Chelo Vivares saliera también en 'La mansión de los Plaff' porque años después sería la mujer dentro de Espinete. También de color rosa pero de mayor tamaño. Un Erizo. Desnudo por el barrio, pero para dormir se ponía pijama.

Decía María Fernanda D'Ocón que le gustaba mucho el teatro pero le gustaba más la vida. Claro, y nuestra vida también ha sido su Leocricia.