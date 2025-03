La velocidad a la que se propaga el fuego en Zamora es inversamente proporcional a la lentitud con la que circulan los trenes en Extremadura. ... Sucede parecido, la lentitud digo, con el transcurrir de los días en un pueblo de 140 habitantes censados, que, aunque parecen iguales, tienen el lento sosiego de la vida rural. Las pequeñas conversaciones con un vecino, la tertulia al fresco, el claxon que anuncia al panadero, los niños en la calle hasta las tantas. La placidez del día se quiebra con el zumbido de los helicópteros para combatir incendios, y el del televisor, al encenderse o apagarse. Bzzz.

El fuego es ligero, presuroso y ágil, si fuera un corredor no tendría rival. Y repentino. Las noticias acontecen a la misma velocidad con la que el fuego se propaga; y las olas, aún no alcanzamos la canícula y ya vamos por la segunda de calor y la séptima de covid.

Noticia destacada en este julio ardiente ha sido la llegada de un hombre a tierras españolas. Un solo hombre, sin haber puesto un pie en su lugar de trabajo, ya ha armado el mismo alboroto que cuando otro hombre llegó a la Luna. Aquella gesta lunar sucedió en julio también, y el mundo contuvo la respiración cuando, a saltos y con escafandra, puso un pie en la Luna. Algunos dejarán de respirar cuando este otro pise el césped híbrido extremeño del Camp Nou y empiece a bailar. Mientras, España arde.

He llegado a tiempo de apagar la caja tonta antes de oír la astronómica cifra de lo que va a cobrar el fichaje por hacer magiapedia en el estadio blaugrana. ¿Para qué conocerla?, por muchos números que haga soy incapaz de calibrar semejante cantidad, me supera, me desborda.

La lentitud rural y la arquitectura de las casas, bajas, con lindes, facilitan algo tan sencillo, y ajeno a la prisa, como charlar con los vecinos. En las ciudades no hay tiempo ni ocasiones, las multiocupaciones apenas permiten un cortés saludo en el ascensor. En este pueblo, cuya población contribuyo a aumentar en los veranos, hablo todos los días con mi vecina Sagrario, me pregunta si voy a bañarme, si el agua está fría, si el embalse está bajo. Una señora me pregunta que de quién soy. Mi primo me enseña orgulloso su huerto, donde yo jugaba, los árboles y las tomateras.

Amanece otro día y de nuevo enciendo la tele, a ver qué dicen. Se han controlado los incendios en el norte de Cáceres, los cacereños echan chispas y no es por el fuego. El transcurrir cotidiano en este pueblo zamorano es tan lento como el tren rápido de Cáceres; cada día una incidencia, y retrasos, el malestar general aumenta con la rapidez a la que debería circular el convoy extremeño. Mejor apago y voy a bañarme. Bzzz.

El fuego es veloz y el tren, lento, en eso no existe proporcionalidad; pero si los gestores de uno son expertos de lo lento, quizá deberían dejar sus despachos, sus trajes, calzarse el equipo de bombero, cargar una manguera y apagar, o parar, un fuego.