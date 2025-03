La lenta agonía del encinar

Soy un hombre de 86 años al que le nacieron los dientes en el campo y a los 10 años ya sabía lo que se ... le debe cortar a una encina para que esta continúe desarrollándose y dando buenas cosechas de bellotas. A los 16 años fui contratado con otros 14 hombres más para cortar encinas, siendo el primer consejo que recibí del 'manijero' el siguiente: «¡Muchacho, la rama en el cielo y la leña en el suelo!». Sabias palabras. En aquellos años se producían en Extremadura grandes montaneras que propiciaban que miles de cochinos gordos salieran de esta tierra con destino hacia todos los mataderos de España y fuera de esta. Algunos años después, el campo español en general y el de Extremadura en particular cayó en manos de los políticos, con lo cual todo, pero especialmente el campo, se vino abajo, ¿por qué sería?

La consejera de Agricultura desconoce cómo ha de cortarse o podar una encina o un olivo como le ha venido ocurriendo a todos sus antecesores en el cargo. Luego forman a los agentes forestales, muy bien por cierto, pero solo en la teoría porque de práctica nada de nada, y claro, a continuación estos van por ahí y llegan a las cuadrillas de cortadores prohibiéndoles que le corten la leña a las encinas, con lo cual hacen un doble daño: uno, por no permitir que a la encina se le quite la leña que la está perjudicando, y por otro, porque el cortador o leñador no puede sacar un sueldo medio digno. En aquella época había forestales formados sobre el terreno en la práctica y cumplían muy bien con su cometido, exigiendo que al árbol se le quitara y cortara toda aquella leña que le perjudicaba y nada más.

Otro asunto ligado al anterior, y en el que está el futuro del encinar, es el «entresaque», o sea el chaparral, pues hay lugares públicos como privados en los que allí donde para poder crecer y desarrollarse debería haber un chaparro hay 10, 12 o 15, lo que hace que el terreno se convierta en un bosque improductivo en el que ni el ganado puede entrar a pastar, pues la capa terrestre se encuentra cubierta de maleza, habiendo casos como ocurre con la urbanización Los Pinares de Valverde (Badajoz), para los cuales estos bosques se convierten en un auténtico peligro si llegara a producirse un incendio. Cuesta creer que esto sea conocido por alguien con responsabilidad de gobierno y no se hayan puesto los medios para evitar tal posibilidad. Hay tres cosas que desde hace muchos años, el campo en general y el encinar en particular, están pidiendo a gritos: primero: que a la encina se le descargue o libere de la gran cantidad de palitroques que tiene encima; segundo: que se lleve a cabo en los chaparrales un autentico entresaque, y por último, que el campo sea labrado, que es tanto como decir que sea abonado, pues en la capa terrestre hay gran cantidad de materia orgánica que ejercería tal labor.