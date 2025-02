Comenta Compartir

Hay que dejar en paz a John Lennon. El hombre hizo algunas canciones bonitas, se metió en la cama con una japonesa, fumó algunas sustancias y luego se lo cargaron. No tiene él la culpa de que todo el mundo saquee ahora su discografía para arrimar el ascua a su sardina. La malversación de Lennon ya alcanzó altas cotas durante el procés, cuando algunos independentistas exigían la proclamación de la república catalana entonando el 'Imagine'. Ahí vi yo la constatación de un doloroso fracaso educativo. Esto de cantar en inglés «imagina que no hay países» mientras se pide levantar una nueva frontera merece la revisión a fondo de los planes de estudio de la ESO en Cataluña, sección Lengua Extranjera. Se está produciendo con el 'Imagine' una espiral inflacionista que el Banco Central Europeo debería atajar antes de que ahogue por completo nuestra economía musical. De todos modos, aún me resultó más extraño ver a los ultras del Estrella Roja de Belgrado gritando «give peace a chance». Es muy probable que algunos de estos angelitos, tan candorosamente pacifistas, todavía no hayan conseguido limpiar en sus machetes la sangre seca de dos o tres bosnios. Al lado de los ultras del Estrella Roja, los del Real Madrid y los del Barcelona son niños de Infantil dándose besitos en el recreo.

Puestos a bucear en la obra de los Beatles, creo que la única canción geopolíticamente recuperable es 'Back in the USSR', que bien podría haber sonado a todo trapo el viernes en el estadio Luzhniki mientras DJ Putin, con su jersey de cuello vuelto y su cara inflada de bótox, ordenaba desnazificar a bombazos algún hospital ucraniano. ¡Cómo añoro los tiempos en los que la culpa de todo la tenía Yoko Ono!