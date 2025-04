Comenta Compartir

El lenguaje 'woke' es el que establece qué palabras es lícito usar y cuáles no, según la corrección política. «Persona menstruante» debe ser un sinónimo ' ... woke' de «mujer». Creo que cada cual puede usar las palabras que le dé la gana, cuando le dé la gana, porque para eso hay libertad de expresión, pero la cosa no es tan simple, porque los woke se quieren convertir en censores del leguaje de los demás, e incluso declarar a los autores que no usen dicho lenguaje como proscritos, es decir, quieren acabar con la libertad de expresión, mediante su censura particular, y eso sí que no. Esto no solo se produce sobre autores actuales y obras más o menos recientes, sino que pretenden utilizarlo sobre obras escritas hace siglos, donde se utilizaba el lenguaje de entonces y no el actual, ni mucho menos el woke. Si alguien en el siglo que fuere utiliza el termino «negro», que era el usual y no el de «afroamericano» que es su equivalente actual, pues la ha fastidiado porque sus obras van a ser censuradas, corregidas y denostadas, como la novela 'Matar a un ruiseñor' por usar la palabra negro, lo cual ya es el colmo del fundamentalismo aplicado al lenguaje. Me parece bien que quien quiera usar este lenguaje lo haga y quien quiera leerlo, pues allá él, pero que dejen en paz a los demás y a sus escritos. Una de las víctimas recientes de esta persecución ha sido la autora de 'Harry Potter', J. K. Rowling, por haberse atrevido a decir como se llamaba antes a las «personas menstruantes». De esto a la quema de libros de los nazis falta menos, porque ya en algunos colegios y bibliotecas americanas se están quitando de la circulación libros prohibidos por no usar el lenguaje adecuado. En unos casos las palabras woke las definirá el colectivo LGTBI, en otras el indigenismo, el feminismo o el comunismo, pero curiosamente es la izquierda la defensora de esta porquería de lenguaje, posiblemente porque va con su ideología. Pues ya sabe, cuidadito con las palabras que usan, no vaya a ser que les pille la nueva Inquisición, la del lenguaje.

Cartas al director