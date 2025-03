El lenguaje de la política importa

Robo, expolio, agravio... Son algunas de las palabras que han utilizado esta semana cargos políticos del PP y Ciudadanos de Badajoz, entre ellos su actual ... alcalde, Ignacio Gragera, como reacción a la entrada en vigor tras su publicación en el BOE del convenio entre el Ministerio de Ciencia y la Junta de Extremadura para crear en Cáceres el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE). Quienes se han expresado así entienden que esta dotación es la misma, solo que con otro nombre, que el Centro Ibérico de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CIEREE) que hace más de 10 años quedó comprometido para Badajoz en varias cumbres hispano-portuguesas, y del que nunca más se supo.

Que las quejas estén fundadas no se puede descartar, ya que efectivamente existen similitudes entre ambos proyectos, aunque el Gobierno de España haya dicho que son dotaciones diferentes. «Se trata de algo totalmente nuevo desde el punto de vista científico-técnico, alejado conceptualmente del proyecto anterior y no enmarcado en ninguna negociación bilateral hispano-lusa», respondió el Ejecutivo en octubre sobre el CNIAE de Cáceres a una pregunta hecha en el Senado por Francisco Javier Fragoso. Aun así, los dirigentes pacenses están en su derecho de reclamar lo suyo y tienen la obligación de defender los intereses de Badajoz, pues para eso les eligieron. Pero hay maneras y maneras de hacerlo, y en política, como en los demás ámbitos de la vida, el lenguaje es importante. Que el alcalde de la principal ciudad de Extremadura salga diciendo (no fue un calentón, lo escribió en Twitter y lo mantuvo en los días siguientes) que han «robado» a los pacenses con esta decisión es una grave irresponsabilidad, ya que por mucho que quiera matizar que se refiere al Gobierno de España y no a los cacereños, el exabrupto queda ahí como combustible para quienes están deseando alimentar la vieja, cansina y paleta rivalidad localista entre las dos capitales de provincia, que no son pocos ni bienintencionados. Que al día siguiente el PP, en vez de tratar de poner sensatez, arroje más gasolina empleando términos como «expolio» y «agravio», solo viene a confirmar que el interés verdadero de quienes así se pronuncian no es tanto defender a Badajoz, pues eso se hace cara a cara en los despachos y en las mesas de negociación, como tratar de obtener rendimiento político apelando a los instintos más bajos de ese sector de extremeños a los que cualquier excusa viene bien para hacerse las víctimas y lanzarse a la yugular de la capital vecina. Populismo en estado puro.

Salvo alguna excepción poco relevante, los dirigentes cacereños han hecho bien esta vez en no entrar al trapo ni tirar del argumento facilón del 'y tú más', o de la manoseada descompensación histórica entre provincias. Se han limitado a recordar los méritos que tiene Cáceres por sí misma, con su apuesta por las energías renovables, para atraer un proyecto de estas características, incluso aunque se haya tratado, como pasa siempre que hay dinero público de por medio, y como ha ocurrido también con dotaciones que finalmente fueron a parar a otros lugares, de una decisión en la que se han aplicado criterios políticos relacionados con el equilibro territorial.