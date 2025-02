Comenta Compartir

El alcalde Luis Salaya lo ha dejado claro: «Yo me voy a meter en muchos líos en el tiempo que sea alcalde, pero en ese no me voy a meter», con referencia a la posibilidad de expropiar las casas anexas a la muralla en el ... tramo de la Plaza Mayor. Vinculo estas declaraciones, a las recientes informaciones relativas al cúmulo de proyectos pendientes de conclusión en Cáceres. Y es que, el tiempo pasa tan deprisa, que no nos damos cuenta de que la legislatura empieza a finalizar, y los grandes proyectos están pendientes de ejecutarse. En mi opinión, con una legislatura, no basta.

Habrá quien piense que lo que está pendiente de ejecutar es debido a la inoperancia administrativa y política del ayuntamiento y del Equipo de Gobierno, en la gestión eficaz de los recursos puestos a su disposición para inversiones y demás. Yo soy, más bien, de los que piensas que, en cuatro años, no se puede hacer prácticamente nada. Que se necesitan al menos dos legislaturas para consolidar un proyecto de ciudad, con todo lo que ello lleva aparejado. En una legislatura se pueden rematar los proyectos iniciados por otros, y, tratar de poner en marcha los propios, pero nada más. Los tiempos administrativos, no son los tiempos políticos, y cuando se ha tratado de forzar la maquinaria, los disgustos no han sido pequeños. En Cáceres, la alternancia política no ha sido positiva. Históricamente, la falta de continuidad y estabilidad en los equipos de izquierdas ha impedido consolidar un proyecto de ciudad, que si han logrado ahormar otras ciudades de Extremadura. Y la continuidad que han tenido los mandatos de la derecha, carecieron de ambición de ciudad y no lograron articular suficientes consensos en torno al modelo que es necesario para Cáceres. El resultado son años de decadencia y parálisis, a la que asistimos sin apenas inmutarnos.

