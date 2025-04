Comenta Compartir

Leer en verano, como en cualquier época del año, siempre es gratificante. Hacerlo con una segunda lectura, lo es más. De siempre me gustó hacer ... una segunda lectura de un libro interesante. En ella siempre encuentro aquellos pequeños detalles que se me pasaron por alto. Conocido ya el desenlace final, la segunda lectura se hace más reposada, más relajada, por ello he querido releer –en estos días estivales– el último libro de Miguel Delibes : 'El hereje' (1998), después de un tiempo de aquella primera lectura. Debo reconocer que es una de sus mejores novelas de su ingente obra literaria que comenzó en 1947 con 'La sombra del ciprés es alargada'. En 'El hereje', Miguel Delibes refleja fielmente la vida cotidiana de una sociedad convulsa por la introducción del protestantismo en la Castilla del siglo XVI. Miguel Delibes, maestro indiscutible de la prosa fácil y cercana, nos va adentrando en una bonita historia de amor y fe; de odio y persecución.

En 'El hereje', que estoy releyendo, Delibes deja en el aire la gran pregunta: ¿Dónde está la verdad? El personaje central, sobre el que recae todo el peso de la novela, se ve arrastrado por la controversia suscitada en Castilla tras la ruptura de la unidad cristiana por la Reforma Luterana en 1517. Delibes sitúa al lector ante una época significativa y determinante en los años sucesivos: por un lado, la forzada pervivencia de la cultura, costumbres y creencias religiosas, por el otro, el empuje de la cristiandad que enfrenta a todo aquel bagaje cultural, su verdad y el ofrecimiento de una vida más allá de la muerte. Esa disparidad de criterios, esa cerrazón a todo lo demás y esa libertad de creencias que se estaba instalando en el seno de la alta sociedad, y en la misma Iglesia de Roma, llevará al personaje central, y a cuantos acudían clandestinamente a los conventiculos, a la hoguera y el suplicio del Santo Oficio. Las últimas páginas del libro de Miguel Delibes están impregnadas de un dolor sobrehumano. Narra los movimientos finales del ajusticiamiento con la crudeza insoportable de lo que es capaz la resistencia humana ante la maldad del que se cree en posesión de la Verdad. La fe es la llave del corazón y nadie puede volar esa voluntad que sólo pertenece a la libre conciencia de cada uno desde el respeto, la consideración y la circunstancia. Delibes deja en el aire la gran pregunta: ¿Dónde está la verdad? Nadie mejor que Delibes retrató el paisaje y el paisanaje del alma castellana. De esa tierra noble y sacrificada que tanto le aportó para construir sus historias noveladas. La vieja Castilla fue su debilidad, su pasión. Conoció el día a día de sus gentes, su lenguaje, sus costumbres; los caminos, los atajos y los anchos horizontes del páramo castellano. Miguel Delibes, en su última novela 'El hereje', compendió todo ese espacio vital que siempre se negó a abandonar y del que se sentía su máximo deudor. Todo un broche de oro a la extensa obra literaria del autor castellano que tanto aportó a la narrativa española de la segunda mitad del pasado siglo.

