Leer libros

Un titular sacado de madre: «Leer mucho te seca el cerebro». Lo ha dicho Manuel Mariscal, joven diputado de Vox en un debate en lo ... de Negre. Se lo dice a Rubén Gisbert, joven licenciado en derecho, youtuber y discípulo de García Trevijano, que ve corrupción en lo que hace Buxadé, jefe de Vox en la Eurocámara. Mariscal: «Estamos ante un nuevo don Quijote porque a veces leer muchos libros te seca el cerebro». No es una generalidad, va dirigido a alguien en especial. No es lo que se está diciendo que ha dicho. Y qué demonios, cuántos ceporros leen mucho. Leer, como viajar, está sobrevalorado. Lichtenberg: «Realmente hay quienes leen solo para no pensar». Schopenhauer: «El afán de lectura es una especie de fuga vacui debida a la falta de ideas propias». Pero no son estos los tertulianos que vemos o escuchamos. Para decir esas cosas hay que ser Lichtenberg o Schopenhauer. Pero cualquiera sabe si hoy estarían cancelados por el wokismo demente.

