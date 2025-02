Lecciones por aprender

El curso escolar se acerca al final con muchas lecciones aprendidas y algunas otras por aprender. En junio llega uno de los momentos más complicados del proceso: el de la evaluación. Si 2019-2020 estuvo marcado por la pandemia y 2020-2021 por la ejemplar ... recuperación de la presencialidad, uno de los aspectos más destacables de este 2021-2022 es la eliminación de la convocatoria de septiembre. Como muchas familias ya conocen, este curso todas las decisiones con respecto a la promoción deberán tomarse en junio. Septiembre, como nuestro querido Guadiana, ya ha aparecido y desaparecido en múltiples ocasiones en el calendario escolar, y cuenta con tantos defensores como detractores, por lo que resulta difícil opinar al respecto. De momento toca eliminarlo y adaptarse a la nueva situación.

2021-2022 ha estado también marcado por reivindicaciones sindicales, algunas culminadas con éxito, por lo que hay que felicitar a los actores principales. Las negociaciones han propiciado momentos tensos entre las administraciones educativas y el profesorado por aspectos como el calendario escolar y los futuros recortes. Estas tensiones forman parte del tira y afloja normal que cualquier colectivo mantiene con la administración de turno responsable. Sin embargo, otra vez el conflicto deja un sabor amargo relativo a la opinión que una parte de la sociedad muestra hacia el profesorado. Cada vez que aparecen noticias sobre las condiciones laborales de este colectivo leemos en los medios de comunicación y en las redes comentarios muy ofensivos que a muchos nos entristecen.

Partamos de la base de que cada profesión tiene sus peculiaridades y sus condiciones laborales, muchas de las cuales se establecen para mejorar la seguridad y la calidad de la actividad que se realiza. Pongamos un ejemplo práctico. Tengo un familiar que trabaja en una fábrica en la que existe la obligatoriedad de parar cada dos horas. Dicha parada está regulada y se anuncia por un altavoz. Los trabajadores deben abandonar sus puestos, descansar y, cuando el altavoz lo anuncia de nuevo, volver al trabajo. ¿Se imaginan a alguien que, sin conocimientos de cómo funciona la fábrica, cuestionara esa parada y acusara a los empleados de haraganes? Sin duda, resultaría extraño.

Pues bien, esta situación de críticas, muchas veces injustificadas, las soporta continuamente el colectivo que trabaja en educación. Una de las críticas que se repiten es que los docentes imparten pocas horas de clase. La opinión puede proceder de gente que nunca ha dado una clase y desconoce la exigencia de hacerlo. Estas mismas personas que critican los horarios del profesorado suelen pasar por alto el tiempo de preparación de dichas clases, la corrección de pruebas, el aprendizaje permanente que exige la actualización de la propia materia, el dominio de las herramientas digitales y un largo etcétera de tareas que cualquier profesión cualificada requiere. Como bien decía un mensaje que ha circulado por las redes, cuestionar aspectos como estos sería lo mismo que decir que un tenista o un futbolista solo trabaja cuando juega el partido.

Otra de las peculiaridades de la profesión docente es el periodo vacacional que, tradicionalmente, se ha adaptado al periodo que la sociedad ha considerado razonable establecer para el alumnado. Sin embargo, conviene recordar que las vacaciones de alumnos y profesores no se corresponden por completo, puesto que antes de que los aprendices lleguen y tras su marcha en junio existen numerosas tareas que realizar. Tampoco podemos olvidar el tiempo vacacional que muchos profesionales de la enseñanza dedican gustosamente a la formación, tanto en cursos nacionales como internacionales. Pero, además, el descenso de actividad en estos meses forma parte de las condiciones laborales de esta profesión, como otros colectivos disponen de otras circunstancias. Pertenezco a una familia de agricultores y he visto a mis padres trabajar de sol a sol en las épocas de cosecha y bajar el ritmo en otros momentos del año. ¿Acaso los agricultores se convierten en unos vagos cuando se termina la cosecha o en los días de lluvia por no salir al campo? En absoluto. Cada profesión tiene sus singularidades y, en todo caso, deberemos reivindicar cambios que incidan en la calidad. De hecho, estamos viviendo la circunstancia de que muchos colectivos avanzan hacia una menor presencialidad, no porque sean unos holgazanes sino porque la tecnología lo permite y es beneficioso incluso para el rendimiento.

En la defensa del profesorado se echa de menos la voz de los políticos, especialmente la de aquellos que los representan. Los continuos cambios que vive y sufre este sector solo consiguen muchas veces sembrar dudas en la ciudadanía. Otros colectivos, como el de las fuerzas de seguridad o la sanidad, sí han contado con políticos al frente de sus consejerías y ministerios que defienden la labor de sus trabajadores, incluso la ensalzan, contribuyendo así a una mejora de su imagen.

En educación tendremos que seguir esperando a nuestro mesías, mientras recorremos el desierto esquivando las piedras que nuestros responsables nos lanzan, a base de cambios estériles o de declaraciones como aquellas de Esperanza Aguirre en las que afirmaba que los profesores solo trabajaban 20 horas, la mitad que ella. En fin, luego hemos conocido a qué dedicaba ella sus 40 horas. Aguirre acabó disculpándose, pero el daño estaba hecho. Y el daño es incalculable. Resulta fácil imaginar la trascendencia que la pérdida de respeto por los docentes tiene en nuestra sociedad en general, pero sobre todo en nuestros jóvenes. De momento, esta asignatura sigue pendiente.