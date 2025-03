Lavarse las manos con la Cruz

Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres se lava otra vez las manos. Ha demostrado de nuevo que no tiene la menor intención, al menos antes de las ... próximas elecciones, de quitar la Cruz de los Caídos de la plaza de América, un asunto sensible como pocos en esta ciudad donde a veces las tradiciones parecen estar por encima del sentido común y hasta de la ley. Lo volvimos a ver en el pleno municipal del pasado jueves cuando la alcaldesa en funciones, María José Pulido, le dijo a la presidenta de la plataforma Salvemos la Cruz que se fuera a casa tranquila porque ni hay ningún expediente abierto para llevarse el monumento a otro sitio ni lo va a haber a corto plazo. El alcalde ha afirmado muchas veces que, aunque no lo considera una prioridad, la Cruz se acabará trasladando, probablemente al cementerio municipal, porque los expertos han concluido que se trata de un vestigio franquista y así lo exige la Ley de Memoria Histórica. El caso es que, como reconoció su primera teniente de alcalde, no se ha movido un dedo al respecto. El Gobierno de España y la Junta de Extremadura le han recordado en algunas ocasiones al Ayuntamiento de Cáceres que la ley tiene que cumplirse, pero siempre como con desgana y dejando claro que la iniciativa para hacerlo les corresponde a los cacereños.

Salvemos la Cruz había acudido el jueves al ayuntamiento a entregar dos cajas con 69.000 firmas –la gran mayoría recogidas en internet y por lo tanto de dudoso valor– y su presidenta aprovechó para intervenir al final del pleno y repetir los argumentos para no tocar la Cruz: que se trata de un monumento que ha perdido sus connotaciones franquistas, y por lo tanto su derribo o traslado supondría un atentado contra la libertad religiosa. De hecho, esta plataforma recibe el apoyo y asesoramiento de Abogados Cristianos, la asociación ultracatólica que denuncia por toda España a los políticos que firman resoluciones contra la retirada de cruces, entre ellos el presidente de la Diputación de Cáceres y el alcalde del Casar. Estas denuncias están siendo sistemáticamente archivadas en los tribunales, pero parecen estar consiguiendo que los responsables de tomar las decisiones se anden con pies de plomo antes de tocar las cruces, aunque en el caso concreto de Cáceres la inacción del gobierno municipal parece más motivada por el deseo de no meterse en líos que por temor a una denuncia. Mientras tanto ahí sigue la gran Cruz, presidiendo uno de los enclaves más emblemáticos del Cáceres moderno y recordándonos a diario que la herida abierta por la Guerra Civil hace más de 80 años no acaba de cicatrizar del todo, por muchas buenas palabras de concordia que se quieran poner en el pedestal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY