Entre tizas y ternura: el legado invisible de Antonia Ventura

Hay mujeres que no necesitan monumentos porque su vida entera es memoria viva. No se alzan sobre pedestales ni desfilan bajo focos, pero dejan luz ... allí donde pasan. Antonia Ventura Rosado fue –es– una de esas mujeres. Una maestra de las de antes, de las que educaban más con el corazón que con el temario, más con la mirada que con la voz, más con el ejemplo que con la palabra. Nació en Alburquerque, en una Extremadura que olía a pan duro, a tierra mojada y a infancia sin lujos pero con ternura. Allí aprendió que la escasez no se mide en bienes sino en alma, y salió de su pueblo con la vocación adherida a la piel y un propósito claro: no solo quería enseñar; quería cuidar, acompañar, abrigar. Cruzó comarcas como quien siembra esperanza en surcos inciertos. No buscaba reconocimiento, sino raíces. Hasta que llegó a Badajoz, y allí, en medio del bullicio urbano y las esquinas olvidadas, eligió los márgenes. No por azar, sino por instinto. Porque ella, que conocía la pobreza de cerca, supo que su lugar estaba con aquellos que no tenían nada, ni siquiera voz para pedir.

El Progreso, Santa Engracia, Cerro de Reyes, y más tarde el colegio Leopoldo Pastor Sito, esos fueron sus destinos. Y allí, entre paredes descascaradas y pupitres gastados, tejió una red invisible de dignidad y afecto. Su aula era refugio: no se toleraba el hambre ni la tristeza sin consuelo. Pagaba facturas que no le correspondían, compraba bombonas de gas como quien aviva hogares dormidos, y dedicaba los recreos a quitar piojos como quien despeja las nubes de la infancia. No quiso medallas ni menciones. Le bastaba con la sonrisa temblorosa de un niño, con el abrazo repentino de una madre agradecida, con la certeza silenciosa de estar haciendo lo correcto. Esa fue siempre su victoria. Cuando cambió los pupitres de primaria por las alfombras de infantil, lo hizo con la claridad de quien entiende el alma humana. Sabía que el primer roce con la escuela podía ser herida o caricia. Y ella, obstinadamente, eligió ser caricia. Supo que un «te quiero» dicho a tiempo podía pesar más que una lista de capitales. Que la ternura, cuando es honesta, también enseña. Hoy, Antonia sigue caminando por las calles de Badajoz con la elegancia serena de quienes han vivido sin ruido, pero con intensidad. Y aún hay antiguos alumnos que la reconocen, que la detienen con emoción en los ojos, como si hubieran encontrado una fotografía perdida del alma. Porque Antonia no fue solo maestra. Fue costurera de manos finas, pintora de alma luminosa, escritora de pensamientos limpios. Fue sabia sin vanidad, generosa sin pausa, hermosa con esa belleza que no se busca, pero que se queda: ojos como promesas cumplidas, cabello oscuro y liso como una línea recta hacia la dignidad. Se habla mucho de grandes hombres que marcaron siglos, pero yo he conocido a una mujer que bastó para marcar muchas vidas. No cambió el mundo, no. Cambió mundos. Uno por uno. Despacio. Con amor. Y tengo el alma rendida de orgullo, los ojos llenos de recuerdos y el corazón henchido de gratitud… porque la vida me concedió el privilegio irrepetible de llamarla mamá.

