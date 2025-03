Lastra y el conflicto en el PSOE

Comenta Compartir

Cuenta la tradición que cuando las ratas huelen que una tragedia se cierne sobre el barco, lo abandonan, anunciado que un gran peligro caerá sobre ... la tripulación. Al parecer, un embarazo no es suficiente para justificar la dimisión de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, que abandona el barco de la política en contra de su voluntad debido al gallinero que actualmente se ha convertido Ferraz. En el 40º Congreso del PSOE se pudieron observar los diferentes puntos de vista entre Santos Cerdán y Adriana Lastra con la pérdida de confianza de Pedro Sánchez hacia ella. El fracaso de las elecciones en Castilla y León y en Andalucía, donde Lastra había coordinado las campañas con desastroso resultado, la ha obligado a dimitir con la justificación de ¡embarazo de alto riesgo! En los últimos meses Lastra era foco de un conflicto soterrado en Ferraz que había obligado a Sánchez a anunciar cambios que apaciguaran las voces críticas. La trayectoria de Sánchez es un reguero de cadáveres políticos, con la destitución de su mentor Iván Redondo, la de Carmen Calvo, quién adujo motivos personales y la controvertida destitución de José Luis Abalos, número tres del partido, que se debió a dos cuestiones fundamentales: el affaire de Delcy Rodríguez, ministra venezolana y por otro, Carmen Calvo, que advirtió a Sánchez que Ábalos era incompatible con la intención del PSOE de abolir la prostitución y mantenerlo como número tres del partido. Hay un nuevo cadáver aunque todavía no ha sido sentenciado: Fernando Grande-Marlaska el ministro icono del movimiento LGBTI, ya que Sánchez sopesa que la destitución del ministro de Interior podría restar muchos votos en las próximas elecciones locales y regionales. Sánchez ha soltado lastre pero no duerme a pierna suelta porque el presidente del CIS, José Félix Tezanos, por primera vez ha reconocido que el PP está en las encuestas por encima del PSOE y presagia un descalabro del socialismo en las próximas elecciones locales y regionales.

