De Larra, asesinos y circos

Pues nada, llevo unos días releyendo a Larra. No es que hayan ocurrido pocas cosas en mi tierra y tenga la atención distraída, sino por ... aquello que hacen los niños cuando ven a su estrella meter un gol de chilena en Champions: imaginarse a ellos mismos sobrevolando la zona de tres cuartos y cayendo de pie, que es importante. «Columpiábame en mi mullido sillón, de estos que dan vueltas sobre su eje», comenzaba este joven Fígaro de 1833 cavilando sobre qué escribir ese día: no ser mordaz, pero interesante, algo histórico debía ser, y verídico. Su artículo no terminó, o sí, con la temática que esperaba. Buscaba algo serio y terminó recomendando a un fulano convertirse en cómico porque no diferenciaba la 'i' de la 'a', pero quejarse sí lo hacía fenomenal. Nadie con letras discutiría que, doscientos años más tarde, consiguió lo propuesto en un principio. En las mismas estoy. Mi silla no me permite el balanceo, pero si un par de giros que chirrían por culpa de un tubo que no tengo intención alguna de embadurnar. Como decía al principio, no pocas noticias han abarrotado titulares en nuestra parcela y quisiera hacer revisión de todo, pero a mí también me cuesta ser mordaz cuando vengo a hablar de asesinos, asesinas y asesinadas. Y hasta para hablar de hijos de puta un incauto teme haber puesto el masculino delante. El infanticidio de Gijón guarda poco símil con el crimen de Valencia de Alcántara: ambos artífices serán condenados y ya, paremos de contar. A partir de aquí, lo colgón, o su ausencia, (aunque ya no estoy tan seguro) parece dictaminar cómo la sociedad debe acoger a los culpables: con absoluta perplejidad por ser una mujer, o con normalidad, porque es un hombre y es lo que hacemos: matamos a deshoras. Debe haber sido un jarro de agua fría para la señora Montero y su séquito descubrir que la mano ejecutora fue femenina. Y es que, entendámoslo, cuántas campañas y dinero público ha costado ir acuñando las etiquetas de 'violencia machista', 'violencia vicaria' y 'violencia estética' a última hora, para que venga una mujer a apagar el chunda chunda de la rave. Ante los focos, los pésames y acompañamientos para el páter familias fueron como los maquinistas del Alvia: no estaban, pero sí se les esperaba. A través de una filigrana lingüística lo incluyó, pero haciéndole el vacío: «Quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos». Entendemos que por ahí debe andar el susodicho y conviene, para estos casos de empañe y póker político, repetir que un hombre también puede ser víctima. No ocurrió así con el asesinato de Valencia de Alcántara, donde todo fue ira, acusación y continuidad del plan para sumar estadísticas. Uno espera, con humilde sinceridad, que esta historia no vaya de números. Quizás, fuese atrevido dudar de los ideales, pero, sin duda, es prudente desconfiar de aquellos que poseen verdades absolutas. En fin. Me despido, como aquel Pobrecito Hablador: que, en el entretanto, ojalá nos hayan entendido. ¿Lo conseguiremos? Dios sea con nosotros; y si no lo lográsemos, prometemos escribir otro día.

Opinión