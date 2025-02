Landeros y Caseros

Como parte de nuestros sentimientos tribales, solemos enorgullecernos cuando alguien con quien compartimos raíces destaca por algún éxito personal. Como si parte de ese éxito ... fuera también nuestro.

Recientemente, Luis Landero se ha transformado en un descubrimiento para muchos, que sin saber nada de su faceta de fantástico escritor le han hecho un hueco entre sus afectos por azotar con ingenio y descaro a los políticos. Unos, porque se sienten agraviados como extremeños por el abandono ancestral de su tierra que Landero denunció; otros, incluso no extremeños, por sentirlo arrimado a sus creencias políticas, cualesquiera que estas sean.

En sentido inverso, ha habido quienes se han avergonzado de compartir lazos de paisanaje o políticos con el diputado extremeño Alberto Casero, que después de hacer fracasar estrepitosamente con su metedura de pata telemática una iniciativa del Partido Popular que habría cambiado el panorama parlamentario, ha vuelto a equivocarse 'teletrabajando' desde su casa votando en contra del interés de su partido. Se hace difícil entender que una persona a la que su partido le ha asignado cargos de alta responsabilidad pueda equivocarse de nuevo en un voto telemático, y aún más difícil de entender que su partido no reaccione. Según leo en Internet, este señor cobra del erario público más de ochenta mil euros al año; obviamente pensar en que dimita por sus errores es imposible. Es curioso cómo se arropa políticamente a 'uno de los nuestros' incluso cuando hace las cosas mal, y esa es la razón por la que muchos errores políticos no se corrigen: los nuestros no se equivocan, los contrarios, sí. No se desacredita a 'nuestro' inútil porque hacerle aparecer como tal es como compartir el descrédito. Si alguien cometiese un error así en una empresa privada tardaría cinco minutos en verse apuntado a las listas del paro.

El señor Casero está a punto de verse involucrado en un proceso judicial por un presunto delito de malversación y prevaricación; si el asunto prosperase, igual una línea de su defensa es que suele cometer errores involuntarios en el desempeño de sus funciones públicas.

Luis Landero acusaba a los políticos de ser injustos con Extremadura. Con toda la razón. También se es injusto con la tierra a la que representas si no cumples adecuadamente con tus responsabilidades. ¿Se atrevería ahora el señor Casero a opinar sobre el tren extremeño?

Necesitamos que de Extremadura salgan más landeros. Nos sobran algunos caseros.