Landero y el 'jeito'

El revuelo (que ha quedado en una cosa muy de andar por casa en realidad) por el rapapolvo que Landero echó el pasado miércoles a ... los políticos a cuenta del calamitoso tren extremeño ha opacado otros asuntos que el escritor trató con su tono hipnotizante hasta que se entregó al súper tema, al monotema ferroviario. Confieso que me da un poco de pereza lo del tren, no porque crea que no hay que rebelarse ante un servicio muy mejorable, sino porque me parece que el asunto es carne de demagogia, politización y brochazo gordo y, sobre todo, porque termina simplificando las carencias de la región, todas esas que no se solucionan ni con el más raudo de los trenes de última tecnología. La línea de autobús que nos une con Madrid y cuya concesión nacional tiene la empresa Avanza también es penosa. Quizás no se averíe tanto, pero después de la pandemia ha desaparecido el servicio 'exprés', y es imposible tardar menos de cuatro horas (en muchos casos cinco) en llegar o volver de la capital a Cáceres. Montarse en uno de esos autobuses es mascar la decadencia, siempre va medio vacío y se acentúa la sensación de soledad y de periferia, de viaje a ninguna parte.

Pero no voy, digo, a recrearme una vez más en nuestras desgracias, sino a fijarme en la parte que más me interesó del discurso de Landero y que deberíamos interiorizar como si fuera un sabio consejo por parte del maestro de la tribu. Contaba el escritor que de pequeño siempre le decian que hiciera las cosas con 'jeito', una palabra rayana 'contrabandeada' del portugués que proviene de 'jeitu' y que significa hacer las cosas de forma esmerada, con cariño y con cuidado. Todas las palabras que Landero pronunció en su discurso en ese momento son para enmarcar. Apareció el narrador puro, el constructor de mundos, de historias y de fábulas, la capacidad sobrenatural para fascinar con su relato. Y también la belleza de la palabra dicha, de la voz en calma, la sensación de que todo aquello, una vibración fugaz al fin y al cabo, perduraría. El 'jeito', ese niño que juega a conciencia sin que nadie le mire, la forma en que hacían las cosas los de antes, cuando no había posibilidad de derroche de materia prima y la duración mínima de los objetos tenía que ser una eternidad. Qué diferente parece ese 'jeito' de la forma de proceder de estos días en los que todo es reemplazable y malucho. Es difícil, también, con esa posibilidad de auto bombo que nos han dado las redes, encontrar a personas que trabajen con virtuosismo y constancia sin cacarear lo que hacen a cada segundo, sin exagerar sus acciones ni creer que son (malditos 'likes') la última Coca-cola del desierto. Nadie asume la gran verdad de que todos somos más parecidos de lo que creemos. Contra la mediocridad, 'jeito', un verdadero antídoto contra esa tentación tan humana de escurrir el bulto y hacer las cosas cutremente por falta de ganas y de motivación y también, y eso es lo que pasa a veces en ciertos lugares abandonados a su suerte, por esa sensación de que si nadie te ve ni te oye ni se fija para qué vas a darlo todo. No sé si lo del tren, lo del autobús, lo de los bajos índices de lectura e industrialización, lo de los sueldos por los suelos y otros males locales se solucionarían con dosis extra 'jeito', pero, dicho por Landero, apetece intentarlo.

