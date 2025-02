Landero y el infierno

Aunque ha pasado una semana desde que el escritor Luis Landero pronunciara su aplaudido discurso en el día de Extremadura, sus palabras siguen circulando por redes sociales y wasaps con la fuerza con la que se propaga el fuego cuando el pasto está seco o ... con la cólera con la que el agua corre cuando ha estado estancada mucho tiempo y de pronto se desborda. Landero, uno de los grandes de nuestra literatura y excelente orador, volvió a Extremadura, que siempre será su tierra, y abrió las compuertas del hartazgo común que viene de hace siglos. Landero, cuyo estilo se ha emparentado con el de Cervantes, nos pareció esa noche, subido al escenario del teatro de Mérida, más Quijote que nunca, en su empeño loable de enderezar entuertos y desfacer agravios.

Es posible que su discurso se haya hecho viral por un par de frases de trazo un poco más grueso dirigidas a los políticos. Se trata del momento en que les espeta literalmente «sois unos canallas» y vaticina que irán al infierno por no haber traído a Extremadura el tren que esta región se merece. En muchas redes y grupos este es el momento que se ha compartido, obviando el resto del discurso, de gran calidad, en el que habla de la sabiduría del pueblo y de la virtud de la gente sencilla de hacer las cosas bien, o con «jeito» o «geito», aunque nadie las vea.

En los días siguientes en los corrillos hemos intercambiado opiniones para todos los gustos. Según unos, Landero se propasó, ya que el insulto nunca está justificado. Según otros, el de Alburquerque acertó y fue valiente, porque se atrevió a repartir estopa en un acto institucional y rodeado de políticos. En cualquier caso, bien recibidas sean sus palabras y ojalá sirvan para hacer frente común en la causa de conseguir mejoras para las comunicaciones extremeñas.

No es la primera vez que Landero posa su mirada crítica sobre Extremadura y pone voz a las injusticias que ha padecido nuestra región. Las palabras de hace una semana no son en ningún caso fruto de la improvisación o de un calentón repentino, sino que se inscriben en la visión que el escritor ha mantenido siempre acerca del abandono de Extremadura y de la mala gestión que las clases dirigentes han realizado a lo largo de la historia. Hace años se emitieron en Televisión Española una serie de documentales con el título ‘Esta es mi tierra’ en los que diferentes escritores presentaban territorios que habían tenido una influencia importante en su obra literaria. Luis Landero fue uno de los autores invitados y parte del capítulo se centró en las tierras de Alburquerque, pueblo del que procede su familia. El programa, emitido en 1999, puede localizarse fácilmente en internet y recomiendo encarecidamente su visionado, porque el contenido explica y da sentido a algunos aspectos del reciente discurso de Landero.

Quienes tengan la curiosidad de acercarse al documental se encontrarán con un escritor que se describe a sí mismo como «insatisfecho crónico» y que define la actividad literaria como «una reparación de daños después de la tormenta». El guion, salido de su pluma, es de una profundidad y una belleza que sobrecogen en muchos momentos. Si la introducción, centrada en su día a día en Madrid, ya nos atrapa, la media hora larga que dedica a las tierras de Alburquerque y a su historia familiar, que en definitiva es un retrato de las vivencias de muchos de nosotros, es una auténtica joya.

No, Landero no improvisó ni estuvo especialmente bronco en el discurso del pasado Día de Extremadura. Solo dijo lo que siempre ha sostenido. En el mencionado programa de la televisión de finales del siglo pasado ya explicaba la paradoja de Alburquerque, un enclave alejado del mundo, sin ferrocarril y sin carreteras importantes, un lugar hermoso al que es difícil llegar por casualidad, y al que, sin embargo, su posición de frontera ha obligado a ser actor principal en varias guerras y a sufrir los rigores de la historia como pocas zonas. Y al hablar de las clases dirigentes que llegaron a estas tierras, expresa su deseo de que «Dios tenga en el infierno» a figuras como Don Álvaro de Luna, Don Beltrán de la Cueva y todos los demás nobles que ejercieron el despotismo y la rapiña en diferentes épocas.

Pero, obviamente, no tiene la misma repercusión condenar a los nobles de hace siglos que enviar al infierno a los dirigentes actuales, para mayor agravio sentados frente a él, escuchando su discurso. Sin embargo, en sus palabras late la misma crítica: una reprobación fulminante de quienes ostentan el poder y no aciertan a realizar una gestión que redunde en beneficio de sus súbditos, que ahora llamaríamos ciudadanos. Es evidente, y el propio Landero lo reconoce, que aquellos tiempos no son estos, que los nobles de antaño no son los gobernantes de ahora y que muchos aspectos han mejorado, pues difícilmente podrían ir a peor. Pero conviene señalar una y otra vez a los responsables actuales los muchos aspectos enquistados que hay que abordar pues, enredados en diatribas políticas y aspiraciones de poder, más veces de las que sería deseable olvidan que su misión es mejorar las condiciones de vida de la gente.