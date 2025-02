Landero y ¡agua, Virgen de Bótoa!

Comenta Compartir

Estoy seguro de que Luis Landero y yo también coincidimos, no solo en lo de canallas sino en que es tontería remover los santos de los altares y sus hornacinas cuando se ve claro que no está de llover. Hete aquí que pasaba yo junto ... a donde estará bajo tierra el caño de la Cambota cuando una pegajosa mosca como las de Machado y Serrat, moscas de todas las horas, se me encaramaba en mis santas narices, poniéndome de los nervios y haciéndome renegar del clima, del calor septembrino, de este verano de los membrillos que a todos nos tiene un poco hartos con este sol pegajoso que nos hizo pedir la necesaria lluvia. Y la dichosa mosca (o eran varias, no me extrañaría) se empeñó en hacer conmigo el camino desde el puente de la Universidad, Santa Marina arriba, como si no tuviera mejor cosa que hacer.

Moscas, moscas, impertinentes compañeras de estos días, a las que uno desearía pedir que no aparezcan hasta después de la Feria de Zafra, cuando según manda la tradición vuelva a llover, allá por el 21, el día de san Mateo, cuando es de aplicación el refrán que ruega que «la otoñá verdadera, por san Mateo la primera». Y así seguimos espantando moscas, que desde el puente de la Universidad hasta Santa Marina alta, esquivando veladores (¡esa es otra!) nos cercan y rodean... Terrible constatación la de que estamos como todos los domingos, que volvemos a lo mismo del año pasado (la lamentable muerte del río, las moscas, la invasión por parte de los veladores ocupando el espacio de los peatones, el penoso estado de nuestras aceras, la dudosa capacidad de algunos concejales o diputados, la aparente ineficacia de las cuadrillas de operarios municipales reparatodo... La lista es larga, tiempo habrá en el pegotoso otoño, antes del gélido invierno, de ir repasando la lección un día sí y otro también, antes de la que deseamos esplendorosa primavera y el siguiente tórrido verano. (A todo esto, otra vez, gracias Luis Landero).

