El eco de Landero

Los trabajadores ferroviarios británicos han anulado los paros que tenían previstos este mes por respeto a la reina Isabel II. Si Lady Di se ganó ... el apelativo de princesa del pueblo, se confirma a quién sentían como la reina del pueblo, aunque dudo que subiera a muchos de esos trenes. La liturgia y pompa hiperbólica de la monarquía británica no tiene el efecto de alejarles de la ciudadanía o provocarles desafección, más bien al contrario: a veces divide más comprobar que alguien tiene privilegios si aparenta ser igual que tú.

La misma clase trabajadora que muestra sus respetos a la realeza es la que ha forzado la salida del impopular Boris Johnson, a quien no perdonó que mientras ellos se encontraban encerrados por la pandemia, el primer ministro celebrara fiestas en Down Street.

El pasado miércoles, Luis Landero, hijo de emigrantes, oficinista y mecánico antes de ser profesor de instituto y, luego ya sí, escritor de éxito, aseguró que los políticos irán al infierno, pero no por sus flaquezas propias de la condición humana, sino por su persistencia en la deslealtad y la ineptitud para solucionar el problema del tren. Por ser unos canallas, resumió.

La reacción popular ante el discurso ciudadano merece un análisis por parte de los aludidos

El escritor ha contado en ocasiones la ambivalencia de su personalidad, la que se expresa a través de los Landero o de los Durán. Los primeros son gente atormentada, mientras la familia materna representa la dulzura de carácter. «Siempre he aspirado a ser Durán, pero cuando escribo aparece el Landero», decía en el podcast que se puede seguir en la web de este diario.

En el Día de Extremadura, el autor leyó con la dulzura con la que se suele expresar lo que había escrito, que tenía un fondo descarnado y sonó duro como el mármol de las estatuas que le observaban en el Teatro Romano. Landero Durán desató una tormenta entre los políticos que irremediablemente podían sentirse heridos por recordarles no solo que eran humanos, como hacían con los emperadores, sino también su torpeza para la tarea. Pero además provocó el entusiasmo del público, que despidió en pie su intervención.

Los presentes en el Teatro Romano tuvieron la sensación de que nunca antes se había manifestado de forma tan clara la distancia que se abre a veces entre la clase política y los ciudadanos, que es la reflexión que a mí más me interesa hoy. Pocas horas después de las palabras aplaudidas del escritor de Alburquerque tenía lugar en Madrid una protesta por el tren, que reunió, sin embargo, unos pocos centenares de personas, la mayoría representantes políticos. Algunos colectivos convocantes renunciaron a ir precisamente para no formar parte del mismo paseíllo.

¿Son los políticos unos canallas? Es seguro que no, aunque sabemos que los hay, como en todos los oficios. Sin embargo, la reacción popular de entusiasmo ante las palabras del autor merece un análisis, especialmente por parte de aquellos a los que iban dirigidos los dardos de Landero. También de esos otros que ingenuamente dicen no sentirse concernidos y creen salvarse de ese juicio por el simple hecho de que no han formado parte de un gobierno. No se trata de poner la firma en un boletín oficial, se trata de la percepción que tienen los ciudadanos de su trabajo global y que el escritor de forma tan literariamente cruda señaló.

Landero dijo más cosas. Que Extremadura es hoy una comunidad moderna o que debemos rebelarnos contra quienes solo se acercan con tópicos y prejuicios a los extremeños. Y como ejemplo de todo ello, los galardonados con las medallas, de modo especial mujeres extraordinarias como Guadalupe Sabio y Eva González.

Pero el eco que quedó de sus palabras fue la advertencia del purgatorio que se merecen por el tren, ese que a menudo también me hace pensar en los trabajadores del ferrocarril extremeño cada vez que se produce una avería o un retraso importante. No debe estar pagado tener delante a cientos de viajeros enfadados, pero al menos sí podemos reconocérselo.