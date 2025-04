Lágrimas por el Líbano

Comenta Compartir

Se han cumplido dos años de la terrible explosión en el puerto de Beirut que ha arrasado buena parte de la capital del Líbano y ... que ha dejado al país aún más arruinado que antes. Sus consecuencias todavía siguen afectando a la población libanesa junto a la inestabilidad política, la corrupción y la crisis económica y sanitaria que ya arrastraba el país antes. Vi un reportaje sobre cómo están sobreviviendo los libaneses en estos duros momentos y no pude evitar la tristeza por tanto sufrimiento y tanta miseria. Siempre he admirado al Líbano como ejemplo de convivencia fraterna entre cristianos y musulmanes y espero de todo corazón que ese clima de fraternidad interreligiosa nunca desaparezca. Lo más triste es que los políticos locales no han hecho nada para solucionar los problemas del país y la explosión en el puerto de Beirut fue debida a la corrupción de la clase política del país. Por eso creo que los políticos deben replantearse sus prioridades: servir al bien común o enriquecerse a sí mismos a costa del pueblo. Tanto los políticos y gobernantes como los ciudadanos de a pie debemos poner nuestro granito de arena juntos por un mundo mejor, por un futuro mejor del que tenemos, por el bien común de todos sin excluir a nadie.

Cartas a la directora